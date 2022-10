Denuncian a otro funcionario por acoso sexual y hostigamiento

Gerardo Andrés Martínez, tesorero de la Fundación del Banco Provincia de Neuquén, fue apartado de su cargo, en forma preventiva, tras ser denunciado por varias trabajadoras de la entidad por acoso sexual y hostigamiento.

Trascendió que las presuntas víctimas del accionar del funcionario se presentaron ante las autoridades para hacer conocer su situación y exigir medidas al respecto. Aseguraron que las situaciones de acoso eran reiteradas y presentaron pruebas al respecto.

Martínez, además de ser tesorero de la fundación, forma parte de la seccional primera del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El protocolo de actuación sobre situaciones de violencia dentro del Poder Ejecutivo -que se presentó ayer en Casa de Gobierno- aún no está vigente. Sin embargo, se supo que se espera abordar la situación con sus lineamientos.

El caso sacude al gobierno neuquino, tras renuncias de otros funcionarios con denuncias similares. El lunes pasado Adrián Urrutia dejó su cargo como subsecretario de Diversidad de la provincia con una nota que elevó directamente al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a días de que se dieran a conocer cuatro denuncias por abuso sexual simple que recibió la justicia en su contra. Aseguró que no violó a nadie, no ejerció violencia y no tuvo intenciones de acosar sexualmente a nadie.

Dos días después, Ernesto Seguel, subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén renunció luego de que trascendieran las denuncias de acoso y abuso sexual por parte de una empleada de planta política. El gobierno neuquino aceptó la dimisión, pese a que había dispuesto una licencia y restricción por 45 días para no tener contacto con la denunciante.

Este jueves, después de muchas especulaciones, se oficializó la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, Abel Di Luca, al gabinete provincial. El funcionario había sido señalado luego de que se destapara la investigación de un caso de estafas a través con los planes sociales que otorgaba esta cartera, por un monto no inferior a los 120 millones de pesos. También se aceptó la renuncia del director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Los principales lineamientos del protocolo

Este jueves, durante la presentación del protocolo para prevenir la violencia de género en el ejecutivo provincial, la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferraresso, explicó que el instrumento «comprende a todas las persona que se desempeñan en todos los niveles y jerarquías, cualquiera sea la condición laboral”. Agregó que “para su instrumentación se creará la Oficina de Intervención en Violencia Laboral que funcionará bajo la órbita del ministerio de Economía e Infraestructura, y también la Comisión de Prevención”.

“Este protocolo prevé un procedimiento confidencial, cautelar, protectorio y no sancionatorio”, remarcó la funcionaria y detalló que para su elaboración se tomó en cuenta la legislación vigente y los consejos internacionales al respecto, como es el Convenio Nº 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por Argentina mediante la Ley 27.580, entre otros.

Ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferrareso.

El protocolo comprenden intervención y protección desde un enfoque integral que promueva la corresponsabilidad individual e institucional y evite la revictimización. También da pautas para un seguimiento cualitativo y cuantitativo de la problemática en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de mejorar las estrategias de prevención, intervención y protección en pos de avanzar en la erradicación la violencia laboral.

Luego de analizar la situación, la oficina de intervención podrá establecer medidas en resguardo y protección de las personas afectadas, dirigidas a las personas denunciadas (internas o externas), así como también prevé estrategias de resolución ante situaciones conflictivas. Además, se contempla la articulación y derivación a otros poderes del Estado según corresponda.