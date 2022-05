¿De quién es la responsabilidad por la falta de agua en la ciudad?

Si bien no se quiso hacer público, se supo que dentro del organismo que regula los caudales de la cuenca existe malestar porque se había advertido sobre el tema y no se tomaron las medidas que la situación requería. Señalaron que si bien el caudal de los ríos se bajó a la mitad (en el Limay , por ejemplo, pasó de 300 metros cúbicos a 170), la cantidad de agua es suficiente para abastecer a la población y que el problema radicó en que no se hicieron las obras de dragado y el espigón a la altura del brazo del Limay, que corre paralelo a los clubes, que es donde se ubica uno de los sistemas de captación. Y que esto se podría haber realizado, incluso, con los caudales que se tenían antes, algo que el EPAS señaló este martes que no era posible de concretar.