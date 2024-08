De qué color eran los dinosaurios y cómo lo sabemos

Gracias al trabajo de un científico danés sabemos de qué color eran los dinosaurios. Te sorprenderá lo que descubrió en sus investigaciones.

Seguramente has visto películas o ilustraciones en las que se muestran dinosaurios. Estos antiguos animales eran asombrosos y, aunque no esté en nuestras posibilidades verlos vivos, de alguna u otra forma queremos saber lo más que se pueda de ellos, ya que esas criaturas anduvieron por el mismo planeta en el que ahora estamos parados. En este sentido, los científicos han hechos varios progresos para revelar los secretos de aquel reino prehistórico. Sin embargo, cómo podemos saber de qué color eran los dinosaurios, si, al parecer, la evidencia que se tiene no hace explícitos estos rasgos. Error.

El pigmento oculto

Jakob Vinther, profesor asociado de macroevolución en la Universidad de Bristol (Reino Unido), es uno de los científicos más importantes al momento de buscar una respuesta a la pregunta que aquí nos interesa: ¿de qué color eran los dinosaurios?

Vinther se cuestionó la naturaleza de unas estructuras microscópicas y redondas que estaban en las plumas fosilizadas de algunos dinosaurios. Al principio, varios científicos creyeron que se trataba de bacterias, pero Vinther tenía la inquietud de que pudieran ser algo más. Y sí.

“Estaba observando la tinta fosilizada de ancestros parecidos a calamares y pulpos”, explica Vinther a Live Science. “Estaba extraordinariamente bien conservada”.

Resultó que aquellas misteriosas estructuras no eran bacterias, sino melanosomas, compartimentos donde se fabrica y almacena el pigmento dentro de las células pigmentarias. Como podrás imaginar, esto fue toda una revelación, pues no se creía que el pigmento pudiera resistir al proceso de la fosilización. Pero sí, y gracias a expertos como Vinther se sabe que no solo lo resiste, también puede decirnos de qué color eran los animales extintos.

¿De qué color eran los dinosaurios?

«En realidad, esto se genera ordenando la melanina de una forma específica dentro de la pluma para crear estructuras que puedan interactuar con la luz», explica Vinther.

Según el especialista, la forma plana o hueca de los melanosomas individuales ayuda a encajar unos con otros de manera que crean el brillo metálico de la iridiscencia. Sí, entendiste bien: algunos dinosaurios eras iridiscentes.

Igualmente, hagamos un paréntesis para recordar que contrario a lo que nos muestran las películas, los dinosaurios, como el famoso velociraptor, tenías plumas. Por cierto, sobre este, el científico dice lo siguiente a Live Science:

“En primer lugar, [el velociraptor] estaba cubierto de plumas. Era realmente parecido a un pájaro, no como esta cosa desnuda que vemos ahí. Pero además, la mayoría de los parientes cercanos que hemos observado eran iridiscentes. Así que habrían tenido un brillo metálico, como los colibríes o los pavos reales”.

No se sabe de qué color eran todas las especies de dinosaurios. No obstante, algo se ha logrado rescatar con trabajos como el de Vinther. Por tanto, ahora sabemos que muchos eran iridiscentes y otros tenían el camuflaje como recurso común.