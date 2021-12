De Mariah Carey a Michael Bublé: las canciones navideñas más escuchadas en Argentina y el mundo

“Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de alegría y de felicidad”, dice el famoso villancico. Como todos los años, aparecen los listados con las canciones temáticas más escuchadas en esta época del año.

Mariah Carey, Sia, Stray Kids, Wham!, Michael Bublé, Ariana Grande y Justin Bieber, son algunos de los artistas que aparecen entre los más escuchados en la Argentina, según compartió la plataforma Spotify. “All I Want for Christmas Is You”, de la famosa cantante estadounidense encabeza el ranking.

El video All I Want for Christmas is You de Mariah Carey lleva acumulado en YouTube más de 117 millones de visualizaciones solamente en un año.

Top 10 de canciones navideñas que son tendencia en la Argentina:

Mariah Carey – “All I Want for Christmas Is You”

Sia – “Snowman”

Stray Kids – “Christmas EveL”

Wham! – “Last Christmas”

Lil Nas X – “HOLIDAY”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas”

Ariana Grande – “Santa Tell Me”

Bobby Helms – “Jingle Bell Rock”

Justin Bieber – “Mistletoe”

Brenda Lee – “Rockin’ Around The Christmas Tree”

El listado no varia mucho a nivel internacional. En los dos primeros lugares hay dos clásicos navideños. El primero corresponde al famoso tema de Mariah Carey mientras que en el segundo lugar aparece el dúo Wham! formado por George Michael y Andrew Ridgeley que fue un éxito a mediados de los ‘80.

Michael Bublé, Ariana Grande , Sia y Justin Bieber también aparecen en los primeros lugares.

Top 10 de canciones navideñas que son tendencia a nivel global

Mariah Carey – “All I Want for Christmas Is You”

Wham! – ”Last Christmas”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas”

Bobby Helms – “Jingle Bell Rock”

Brenda Lee – “Rockin’ Around The Christmas Tree”

Ariana Grande – “Santa Tell Me”

Andy Williams – “It’s the Most Wonderful Time of the Year”

Sia – “Snowman”

Justin Bieber – “Mistletoe”

Kelly Clarkson – “Underneath the Tree”