La salida de Matías Kulfas del Gabinete ya tiene reemplazante: el actual embajador en Brasil y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, será el nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Así lo confirmó al vocera presidencial Gabriela Cerruti, señalando que el ex candidato presidencial del oficialismo en 2015 aceptó el ofrecimiento que esta tarde le hizo Alberto Fernández, luego de que se reunieran en Olivos.

La salida de Kulfas se produjo de manera inesperada y al cabo de un escándalo que estalló este sábado al mediodía, cuando desde la Secretarái de Energía, a cargo del ultrakirchnerisat Darío Martínez, se acusó sin medias tintas al Ministerio de Desarrollo Productivo de «mentir y utilizar al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner».

La mira estaba en «un off difundido por funcionarios del Ministerio de Producción que no saben y en encima mienten», señalando que eso pretendían «utilizar al periodismo para campañas» contra CFK.Lo cierto es que esa carga desde Energía adquirió un impacto colosal cuando minutos más tarde la propia Cristina Kirchner tuiteó: «Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso».

La situación se convirtió entonces en explosiva, y el presidente Alberto Fernández, luego de apoyar en las redes la posición de Martínez en Energía, cuestionando las declaraciones en off «que se hacen en desmedro de otro», apoyó la posición de la vicepresidente y le pidió la renuncia a Kulfas, uno de sus colaboradores más estrechos desde la llegada al poder.

Fernández tuiteó también que confiaba en la «integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner», justamente el punto en el que echaba sombras el off adjudicado al ministerio de Kulfas, que apuntaba a que desde el kirchnerismo se había propiciado que la licitación de la construcción del gasoducto desde Vaca Muerta quedara en manos de la empresa Techint.

Ya cuando el segundo mensaje de Alberto Fernández en Twitter señaló que consideraba «éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otros», se supo que la suerte de Kulfas estaba echada. Minutos más tarde la vocera Gabriela Cerruti confirmó la salida del Gabinete del ministro que, junto al titular de Hacienda Martín Guzmán, había soportado los más duros ataques del kirchnerismo desde hacía meses.

Luego que durante algunas horas las versiones del reemplazante de Kulfas apuntaran a Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz, la elección del Presidente se inclinó hacia la figura de Scioli, cuyo perfil de negociador a ultranza puede servirle de aliado invalorable en el cuadro de crisis interna que soporta el Frente de Todos.

