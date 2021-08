Cumpleaños en Olivos: qué dicen los artículos 205 y 239 del Código Penal que Alberto Fernández reconoció haber violado

Alberto Fernández: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”

El Presidente habló luego de que se conocieran las fotos de la fiesta en Olivos por el cumpleaños de la Primera Dama: “Lamento que haya ocurrido, no va a volver a repetirse”, expresó

“Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, manifestó Alberto Fernández esta tarde en su primera aparición pública luego de haber estallado el escándalo por la filtración de la foto festejando el cumpleaños de su esposa. “Lamento que haya ocurrido, no va a volver a repetirse”, expresó en un reconocimiento público de que violó el DNU de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que él mismo dictó en julio del año pasado.

Las 8 frases de Alberto Fernández sobre la foto del polémico festejo en Olivos

-“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, que nunca lo he sido. Siempre di la cara y nunca me escondí detrás de nadie”.

-”La pandemia nos exigió muchas restricciones. Y yo les pedí a los argentinos que me acompañaran en las medidas para preservar la salud”.

-“Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad. Iban todos: políticos, empresarios, actores, actrices, jugadores de fútbol. Todo ese tiempo viví en un gran vértigo”.

-“No tuve reuniones con 10 personas. Tuve reuniones con cientos de personas. Como Presidente, tenía la necesidad de escuchar a todos”.

-“Un día llegó un pedido de la gente que ingresó a Olivos. Y el resto de la historia ya la conocen. Pero lo contamos nosotros. No ocultamos nada”.

-“El 14 de julio de 2020, mi querida Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y amigas que no debió haberse hecho. Claramente no debió haber ocurrido. Y lo lamento. Créanme que lo lamento”.

-“Debí haber tenido más cuidados y no los tuve. Lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”.

-”También recuerdo la cantidad de marchas que favorecieron múltiples contagios”.

El decreto 576/2020 que firmó Alberto Fernández había incluido en su artículo 29, que en caso de que se constataran infracciones lo siguiente: ”Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal” .

El artículo 205 se encuentra en el Capítulo VII del Código Penal, que está titulado “Delitos contra la salud pública”. Allí, el texto precisa: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia” .

En tanto, el artículo 239 del Código Penal estableció: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

La otra foto, que el gobierno nacional aseguró que era «fake». La otra foto, que el gobierno nacional aseguró que era «fake».

El fiscal federal Ramiro González incorporó este viernes a la investigación de las visitas a Olivos la foto en donde se ve al presidente de la Nación celebrando el cumpleaños de su esposa junto a un grupo de diez personas e intimó a la Casa Militar de la Presidencia a que entregue la lista de entradas y salidas de visitas, oficiales y de carácter privado, de las persona que concurrieron el 14 de julio del 2020. Al mismo tiempo, el fiscal reclamó que hasta ahora no se le enviaron la documentación que ya había solicitado de las visitas anteriores y se lo remitan en cinco días sin postergaciones.

“Se deja constancia que a través de distintos medios de comunicación se ha difundido una fotografía aparentemente tomada en el interior de la Residencia Presidencial de Olivos, el 14 de julio del 2020, en la cual lucen fotografiados el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yañez junto con otras diez personas, celebrando el cumpleaños de la Primera Dama.

En la imagen se ven, de izquierda a derecha al perro Dylan, Alberto Fernández, Carolina Marafioti, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Niña, Federico Abraham, Stefanía Domínguez

