Cumbre de la Lista Azul: Koopmann candidato a gobernador, Gutiérrez para presidir el partido, Sapag a la convención y Gaido irá otra vez por la Intendencia

El vicegobernador Marcos Koopmann se convirtió hoy en el candidato de la Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), de cara a las internas partidarias de este año y las generales del 2023, en un multitudinario acto que reunió a más de 25 mil militantes en Villa El Chocón. Allí también se definió que el actual gobernador, Omar Gutiérrez, se postule para un nuevo periodo como presidente del partido; el ex gobernador Jorge Sapag, para presidir la Convención y que el intendente Mariano Gaido busque su reelección al frente del municipio capitalino.

En su discurso, Koopmann reivindicó las banderas históricas del MPN como el federalismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y lanzó fuertes críticas a los partidos nacionales, anticipando que, además de reclamar a Nación por el regreso de la Tarifa Comahue, la provincia también trabajará para recuperar el control y administración de las represas, cuyos contratos comienzan a vencer el año próximo.

“Reclamar la Tarifa Comahue, es defender el bolsillo de cada familia y el trabajo neuquino, porque con una electricidad más barata, más empresas van a venir a nuestra provincia a producir y esos son más puestos de trabajo para Neuquén. Por eso también vamos a reclamar el control y administración de las represas que están sobre nuestros ríos”, dijo el ahora candidato, remarcando que “los neuquinos le decimos no a la grieta, y decimos sí a la independencia política, le decimos sí al MPN. Sí a la Lista Azul”.

Gutiérrez, que ingresó al escenario acompañado por Nora Salvatori, esposa del fallecido ex gobernador de la provincia, enfatizó que “es una alegría poder reencontrarnos. Esta es la demostración de 25 mil almas que vienen a defender el futuro de Neuquén”.

“A todas las trabajadoras y trabajadores de Salud, les damos las gracias porque nos salvaron la vida. Ahora es tiempo de revancha. No vamos a dar ni un paso atrás porque Neuquén es el faro que ilumina la Patria”, dijo el gobernador, que agradeció la posibilidad de poder volver a ser presidente del partido durante un nuevo mandato.

A la hora de apoyar la candidatura de Koopmann, Gutiérrez expresó que “vamos a dar un nuevo paso en el recambio generacional, hemos escuchado a los militantes, y por eso los convocamos a trabajar para que Marcos sea el próximo gobernador y para que Mariano sea reelecto en la ciudad de Neuquén”.

El gobernador también manifestó estar “honrado de ser acompañado por Jorge Sapag en la fórmula para conducir el partido” y sostuvo que “vamos a construir tres triunfos del sector azul: las elecciones para cargos partidarios, la interna de cargos electivos y las generales del año que viene, porque está en juego el bienestar de las familias neuquinas”.

Por su parte, el intendente capitalino Mariano Gaido, celebró la posibilidad de volver a encontrarse con la militancia. “Que se sienta bien fuerte el grito neuquino en todo el país, porque el MPN significa crecer y defender lo nuestro y eso lo vamos a lograr si trabajamos juntos y unidos, como hasta ahora”.

“Somos ejemplo en el país, por eso podemos hablar con orgullo de desarrollo, de calidad de vida y más servicios para nuestros vecinos y vecinas”, dijo Gaido, agregando que “todos reconocen que en Neuquén transitamos una reactivación importante después de la pandemia y ese crecimiento económico vamos a poder sostenerlo si Marcos es el próximo gobernador”.

En tanto, el ex gobernador Jorge Sapag, destacó las cualidades de Koopmann, resaltando que “es un hombre del interior, nacido en Zapala, cuna del MPN, su abuelo fue uno de los fundadores del partido, tiene dos títulos universitarios, fue presidente del Banco Provincia durante 8 años y es vicegobernador. Conoce toda la provincia y tiene la convicción, la preparación y las ganas de ser gobernador”.

“Yo me pongo a disposición para estar en la primera línea de combate del partido, y me ofrezco para ocupar un lugar en la Convención, porque estoy convencido de que hay que defender todo lo logrado”, dijo Sapag, convocando a “ponernos en modo campaña, porque las dos elecciones que se vienen son las más importantes, porque está en juego el futuro de Neuquén”.

Fuera de la grieta

Buena parte de su discurso, Koompann lo dedicó a marcar diferencia con los partidos nacionales, y remarcó que “el MPN transformó Neuquén y nos toca defender y consolidar este proyecto”, señaló Koopmann.

El actual vicegobernador y ahora candidato de los azules, no escatimó críticas a los partidos nacionales “que alimentan una grieta que atrasa”.

“No necesitamos que vengan con recetas mágicas. Solo que hagan lo que tienen que hacer. Si no que expliquen si con los 45 mil millones de dólares que endeudaron al país no podrían haber hecho un gasoducto y un oleoducto”, disparó, en clara referencia al gobierno de Mauricio Macri, aunque también cuestionó a la actual administración de Alberto Fernández, al pedir que “resuelvan los problemas de los argentinos. Son responsables de la inflación, que cada día hace que cada neuquino y neuquina sea más pobre. Ellos son responsables directos y ¿quieren venir a decirnos que tenemos qué hacer nosotros?”.

Para marcar diferencias, Koopmann se encargó de enfatizar que “Neuquén es la provincia que más trabajo genera en el país, ¿saben por qué? Por acá hay un modelo y un proyecto de provincia que sostiene el MPN. Por eso, en un país donde el presente desconcierta y agobia, quiero decirles que el MPN siempre tiene una respuesta para dar y estamos presentes donde más se necesita”, agregando que “nuestro partido es garantía de estabilidad política y seguridad jurídica, que en definitiva es crecimiento y un mejor futuro para todos los neuquinos”.