“Cuídense, no vayan a retroceder”: los consejos de un taxista argentino en una publicidad contra la reforma de la Constitución en Chile

By GAM Multimedios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La campaña del plebiscito que podría modificar la constitución chilena el próximo 25 de octubre, toma temperatura en las redes sociales.

Esta semana, los partidarios del #Rechazo publicaron un video en el que se recrea una conversación entre dos turistas chilenos en Buenos Aires y un taxista, que los llama a reflexionar sobre los avances del país transandino y les pide “no retroceder”.

La conversación casual entre la pareja de chilenos y el taxista comienza cuando el argentino detecta que por el acento sus pasajeros son chilenos. “¡Cómo avanzaron últimamente, eh!”, les dice.

El joven chileno le contesta, tratando de matizar: “Si… después del estallido las cosas cambiaron un poco”, en relación a la ola de protestas que sacudió al país durante el 2019 en el que miles de personas pidieron por más derechos y una nueva constitución. Dos ciudadanos protegidos con mascarilla y careta caminan por el principal corredor peatonal del centro en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González/Archivo

Después de afirmar que en Argentina “no se entiende muy bien qué pasó”, el taxista comienza argumentar sobre las supuestas ventajas del país vecino: “Eran el mejor país de Latinoamérica. Creciendo, creciendo y creciendo, y de golpe…”.

Ante la respuesta de la pasajera, que explica que hay muchas cosas por mejorar, el conductor vuelve a arremeter: “Ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Siempre”.

“Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación ¿cuánto? ¿3, 4 por ciento anual? Como mucho. ¡Nosotros 50% en un año! Cuídense, no vayan a retroceder”, argumenta el chofer.

El 15 de noviembre de 2019 y tras una de las jornadas más violentas de la historia reciente de Chile, se produjo un acuerdo político para dar respuesta al llamado que miles de manifestantes exigieron durante semanas una nueva Constitución más flexible y con más derechos para los ciudadanos. Protestas en Chile. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Con el acuerdo se aprobó la realización de un plebiscito en el que se decidirá si el país modificará o no la Constitución que heredó de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990).

La última semana de agosto y tras ser suspendida desde el 26 de marzo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se inició nuevamente la campaña del plebiscito que se realizará el 25 de octubre.

En la consulta se preguntará a los ciudadanos si quieren “una nueva Constitución”, a lo que los votantes tendrán la opción de responder “apruebo” o “rechazo”.

El plebiscito también preguntará si el órgano encargado de redactar la Carta Magna debería ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados. De salir ganadora la opción “apruebo”, la elección de los constituyentes se realizará en abril y estos deberán redactar la nueva Constitución en máximo un año.

La campaña se desarrolla principalmente en las redes sociales y mediante mensajes radiofónicos, ya que debido a la pandemia se han restringido los mítines políticos de gran envergadura, así como la repartición de volantes en las calles y domicilios. Material para el plebiscito del 25 de octubre en Chile (AILEN DÍAZ /AGENCIA UNO)

La campaña electoral es considerada la más importante que ha vivido el país en democracia, ya que abre la puerta a realizar cambios estructurales en materia política y económica. Es también el encuentro con las urnas más relevante desde que en 1988 el país votó en un plebiscito que puso fin a la dictadura militar.

Los defensores del “rechazo” se agrupan en los sectores más conservadores del país y defienden que cambiar la Constitución podría traer consecuencias que desestabilicen a la nación, por lo que optan por hacer modificaciones sin cambiar por completo la actual Carta Magna.

“No necesitamos una nueva Constitución para mejorar la vida de los chilenos, hemos demostrado que se puede hacer con buenas leyes”, afirmó el secretario general de la ultraconservadora y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Salaberry. Transeúntes son vistos bajo una pintada con la palabra “apruebo”, en referencia al plebiscito constitucional en Santiago de Chile (Chile). EFE/Alberto Valdes/Archivo

Por su parte, quienes acuden a favor de “aprobar” la creación de una nueva Constitución, defienden esa posibilidad como una vía necesaria para implementar nuevas políticas públicas que permitan una mayor participación a sectores de la población históricamente excluidos.