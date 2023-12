Cuidado con los economistas que no admiten cuando se equivocan

Desde el punto de vista económico, 2023 pasará a los libros de récords como uno de los mejores años de la historia: un año en el que la inflación bajó a un ritmo asombrosamente rápido y sin costes visibles, desafiando las predicciones de muchos economistas de que la desinflación requeriría años de alto desempleo.

Hasta ahora, al menos, el público no parece dispuesto a creer las buenas noticias ni a reconocer el mérito de la administración Biden. Pero esta columna no trata de la aparente brecha entre las percepciones de los votantes y la realidad. Se trata más bien de la falta de voluntad de algunos economistas y funcionarios influyentes para aceptar el hecho de que se equivocaron.

¿Por qué debería importarnos? No se trata de ganar puntos personales, aunque soy partidario de reconocer los errores del pasado: así se aprende, y además es bueno para el alma. Lo que me preocupa es que aferrarse a una visión de la economía que ha sido refutada por los acontecimientos recientes hace más probable que metamos la pata, haciendo que la economía atraviese una recesión que, resulta, no necesitábamos ni necesitamos para controlar la inflación.

¿Cómo de sorprendente ha sido la economía? Todavía en marzo, el comité de la Reserva Federal que fija la política monetaria preveía que acabaríamos este año con una tasa de desempleo del 4,5% y una inflación “subyacente” del 3,6%. La semana pasada, el mismo grupo preveía para finales de año un desempleo de sólo el 3,8% y una inflación subyacente de sólo el 3,2%. Pero en realidad las noticias son aún mejores, porque esa última cifra es la inflación para el año en su conjunto; durante los seis meses que terminaron en octubre, la inflación subyacente fue del 2,5%, y la mayoría de los analistas que sigo creen que cuando los datos de noviembre lleguen a finales de esta semana, mostrarán una inflación en torno al 2%, que es el objetivo a largo plazo de la Fed.

Aterrizaje suave conseguido.

¿Cómo lo hemos conseguido? La respuesta parece bastante clara. Los economistas que argumentaron que el repunte de la inflación de 2021-22 fue “transitorio”, impulsado por las perturbaciones causadas por la pandemia de COVID y la invasión rusa de Ucrania, parecen haber tenido razón, pero esas perturbaciones fueron mayores y más duraderas de lo que casi nadie pensaba, por lo que “transitorio” terminó significando años en lugar de meses. Lo que sucedió en 2023 fue que la economía finalmente resolvió sus problemas post-pandémicos, por ejemplo, los problemas de la cadena de suministro y el desajuste entre las ofertas de empleo y los trabajadores desempleados.

Corredores de bolsa trabajan en Wall Street (EFE)

No se trata de una especulación casual. Una combinación de aumento del empleo y caída de la inflación es exactamente lo que cabría esperar en una economía con una mejora de las cadenas de suministro. También es lo que se ve cuando se examina la economía en detalle: Los sectores de mayor crecimiento han registrado los mayores descensos de la inflación. Y los modelos estadísticos de inflación que incluyen medidas de la cadena de suministro siguen la evolución de la inflación en los últimos años de una forma que los modelos más convencionales no consiguen.

Pero muchos economistas que se equivocaron al ser pesimistas sobre la inflación -sobre todo Larry Summers, aunque no es el único- siguen reacios a aceptar lo obvio. En su lugar, argumentan que la Fed, que empezó a subir los tipos de interés de forma acusada en 2022, merece el mérito de la desinflación.

La pregunta es: ¿cómo se supone que ha funcionado? El argumento pesimista original era que la Fed necesitaba crear mucho desempleo para reducir la inflación. En mi opinión, el argumento actual es que, al actuar con dureza, la Reserva Federal convenció a la gente de que la inflación bajaría, y que esto fue una profecía autocumplida.

Por lo que veo, no hay ninguna prueba de ello. Aunque los mercados financieros presten mucha atención a las declaraciones de la Reserva Federal, los productores y los trabajadores, que fijan los precios y los salarios, no lo hacen; basan sus decisiones en lo que ven a su alrededor.

Hay aquí algunos ecos históricos. Hace aproximadamente una década, algunos economistas y responsables políticos insistían en que recortar el gasto público aumentaría el empleo, al inspirar una mayor inversión; yo me burlé de esta opinión, que resultó ser totalmente errónea, como la creencia en el Hada de la Confianza. Lo que estamos viendo ahora podría llamarse la creencia en el Hada de la Credibilidad.

Para que quede claro, no culpo a la Reserva Federal por haber subido los tipos en el pasado. El año pasado no sabíamos que la historia de la inflación saldría tan bien, y para ser justos, las subidas de tipos no han provocado, de hecho, una recesión, al menos hasta ahora.

Lo que me preocupa es el futuro. En general, los mismos que se mostraron erróneamente pesimistas sobre la desinflación advierten ahora a la Reserva Federal de que no recorte los tipos de interés con rapidez. ¿Por qué? Bueno, si usted cree que cualquier aumento de la inflación será muy difícil de revertir, y también cree que la percepción de dureza de la Fed fue crucial para bajar la inflación, supongo que está dispuesto a correr grandes riesgos de recesión para preservar la credibilidad de la Fed en la lucha contra la inflación. Pero ninguna de las dos creencias está respaldada por la evidencia.

¿Se ha ganado definitivamente la guerra contra la inflación? No. Pero la recesión parece un riesgo mayor que el resurgimiento de la inflación. Y me preocupa que este riesgo aumente si los responsables políticos escuchan a personas que se resisten a admitir que se equivocaron en la historia de la inflación y se aferran a una teoría falsa sobre cómo conseguimos bajar la inflación.

© The New York Times 2023

Visitas:535 Hoy: 535