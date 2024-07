Cuatro puntos claves para entender por qué Maduro cometió el mayor fraude de la historia de América Latina

El dictador venezolano no podía permitir que el voto popular lo eyectara del poder y lo despojara de la impunidad con que se manejó durante años. Por eso ejecutó, gracias al aparato estatal, una estafa electoral colosal que indigna al mundo

Las actas electorales se sucedieron una tras otra, en cascada. Todas arrojaron un resultado similar, contundente y esperado: Edmundo González Urrutia arrasó en las urnas y debía ser ungido como el nuevo presidente de acuerdo a la voluntad venezolana. La ventaja era, en cada caso registrado, mayor a 30 puntos porcentuales e idéntica a lo que dictaban los boca de urna independientes. El delfín de María Corina Machado supo encarnar la esperanza popular luego de una letanía de 25 años de chavismo que convirtió a una de las naciones más ricas de América Latina en una sombra de lo que alguna vez fue.

Pero la dictadura personificada en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y Vladimir Padrino López tenía otros planes para la vida política venezolana y de la región. El régimen fundado por Hugo Chávez ejecutó el mayor fraude de la historia democrática de América Latina.

El operativo comenzó temprano, cuando apócrifas encuestas a boca de urna auguraban una inverosímil y holgada victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Hasta el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y el ex mandatario boliviano Evo Morales se prestaron a la treta y la difundieron felices, victoriosos. En ella se decía que Maduro se imponía ampliamente sobre González. La mentira se descubrió a los minutos: se trataba de un sondeo hecho por una empresa fantasma. Ninguno se disculpó: quizás empleen artes similares.

Pero el megafraude de Maduro se consolidó mucho antes que este domingo 28 de julio. El chavismo no iba a permitir que unos millones votos de diferencia lo despojaran del poder, los negociados y los vicios que construyó a lo largo de décadas en cada uno de los sectores donde tuvo participación. Desde el petróleo y el oro hasta el narcotráfico. Comenzó a palparse cuando impidieron a Machado ser parte de los comicios. ¿En qué democracia que se precie de tal un candidato es borrado arbitrariamente por decisión del gobierno de turno?

El chavismo -esa máquina deshumanizada de corrupción que expulsó a millones de venezolanos de su tierra y que una vez fuera además los privó de su derecho básico a votar- reforzará a partir de ahora su estructura interna, aumentará la persecución y la represión y consolidará sus pocos resortes internacionales con los socios que le quedan: Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Alguna autocracia más se sumará a esa galaxia, pero ninguna con fanatismo por la alternancia.

Sin embargo, es de entender que el régimen tuviera sus motivos para no soltar.

El primero de ellos es la incontable cantidad de causas que rodean a Maduro y sus laderos. La Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes contra la humanidad. Esos delitos fueron documentados una y otra vez por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El último informe se refería al “alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela”.

Desde hace años esa oficina describe detalladamente cómo el chavismo -que este domingo falsificó las elecciones presidenciales- tortura, desaparece, secuestra y asesina venezolanos por el solo hecho de enfrentar a la dictadura. Karim Khan, el fiscal de la CPI que lleva la investigación contra Maduro, deberá sumar ahora un nuevo capítulo a su expediente: el robo alevoso de votos. Hay quienes imaginaron para él un juicio similar al que condenó a Slobodan Milošević. Por ahora no ocurrirá.

Maduro sabía que su destino -de haberse sometido al mandato popular- hubiera sido la cárcel, la extradición o el exilio. Quizás hubiera elegido una pronta expatriación en Cuba, cuyo régimen castrista asesoró y co-condujo los destinos de Venezuela desde el inicio de la era Chávez. Pero eligió el fraude para sostenerse en el poder y no tener que salir de su país, algo ya de por sí infrecuente en su agenda. Es que el riesgo de una prisión sería muy probable bajo otro gobierno que limpiara la escandalosa y cómplice estructura judicial venezolana.

Pero también pesaba sobre él el riesgo de la extradición, bajo los múltiples cargos por narcotráfico que lo tienen a Maduro -y gran parte de la estructura piramidal chavista- bajo la lupa de la DEA, en los Estados Unidos, el organismo encargado de perseguir y desarticular carteles de la droga. Maduro es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de ser uno de los capos del Cartel de los Soles junto a gran parte de la cúpula militar venezolana.

Geoffrey Berman, el fiscal que sigue el caso, cree que desde 1999 hasta 2020 Maduro y Cabello, entre otros, “participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el Cartel de Los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. Para Berman, el pope del régimen “ayudó a dirigir y, en última instancia, a liderar el Cartel de Los Soles a medida que ganaba poder en Venezuela”. La cabeza de Maduro tiene precio: 15 millones de dólares.

Era lícito, aunque no realista, creer en que alguien acusado de estar al mismo nivel que Pablo Escobar o Joaquín “El Chapo” Guzmán podría someterse a las reglas de la democracia.

A lo largo de sus 25 años en el poder, el chavismo soñó con ser punta de lanza de una revolución bolivariana que se expandiera por todo el mundo. Lo logró por momentos en América Latina, donde cosechó adhesiones de líderes que terminaron en el ocaso político o sospechados de ser parte de crímenes transnacionales.

En ese tiempo y en momentos de vacas flacas, el régimen -autopercibido rebelde y revolucionario- se sometió a otras potencias. Cedió sus recursos naturales al mismo tiempo en que denunciaba injerencia imperialista norteamericana y levantaba las banderas de la soberanía. Ese doble estándar se puso de manifiesto con la entrega de la explotación minera a China y Rusia a cambio de una supuesta protección internacional. Ese paraguas sirvió para soportar las sanciones que Washington le impuso por sus violaciones a los derechos humanos.

Esos socios, sumados a Irán y algún trasnochado más en la región, le permitirán continuar el mismo camino como un paria internacional hasta que juegue de nuevo el papel de estadista abierto al diálogo. Gracias a algún facilitador malintencionado o pago sentará nuevamente en una mesa a delegados y burócratas de todas partes del mundo con promesas republicanas. ¿Alguien podría tomarlo nuevamente en serio? Ni siquiera Lula da Silva -abogado suyo en miles de foros- podría sostenerlo. El brasileño fue engañado y burlado infinidad de veces por quien supo ser un camarada de su confianza. ¿Seguirá haciendo el ridículo?

En último término, el chavismo armó una estructura de poder tan gigantesca que desarmarla sería un desafío colosal e inhumano para cualquier gobierno que llegue al Palacio de Miraflores. Los más básicos cargos de funcionarios, de miembros de la justicia, del aparato de inteligencia, de las fuerzas armadas, de las misiones diplomáticas y de ejecutivos de las empresas estatales, entre otros, deberían ser reemplazados de inmediato para poner fin a más de dos décadas de sangre, corrupción y complicidades.

¿Cuál de todos ellos estaría dispuesto a perder sus privilegios mansamente? Pero más tenebroso para Maduro: ¿cuál de ellos sería el primero en “traicionar” a sus superiores y detallar con exactitud meridiana los desniveles morales en que se basó el Socialismo del Siglo XXI? Ese cabo suelto -que podrían ser miles- podría chocar de frente con cualquier potencial acuerdo entre bambalinas que pudiera sellar algún encumbrado miembro de la élite chavista. Y ese era otro de los puntos que no podían quedar a merced de las urnas.

Líderes mundiales expresaron su fuerte repudio al fraude electoral ocurrido en Venezuela

Tras la divulgación del primer boletín de los comicios presidenciales en Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador al dictador Nicolás Maduro con el 51% de los votos, bajo denuncias de irregularidades por parte de la oposición, líderes de la comunidad internacional expresaron su preocupación por el fraude ocurrido en el país caribeño.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”.

Además, Blinken expresó su “seria preocupación” de que el resultado no refleje la voluntad popular. También elogió al pueblo venezolano por participar en la elección “a pesar de los grandes desafíos y las serias preocupaciones sobre el proceso”.

“Elogiamos su valentía y su compromiso con los principios democráticos frente a la represión y la adversidad”, añadió.

Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los votos (Kiyoshi Ota/REUTERS)

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio calificó los comicios presidenciales en Venezuela como “la farsa más predecible y ridícula de la historia moderna”. Entretanto, la congresista María Elvira Salazar también condenó el proceso, señalándolo como un “insulto al pueblo venezolano” y asegurando que tanto el Congreso como la Casa Blanca lo denunciarán.

“La comunidad internacional lo denunciará. No será tan fácil esta vez. No podrá sostener esta agresión”, advirtió.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también emitió fuertes críticas contra el régimen chavista, cuestionando la veracidad de los resultados electorales publicados por el CNE.

“La comunidad internacional y, sobre todo, el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y del proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, declaró.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también emitió fuertes críticas contra el régimen chavista, cuestionando la veracidad de los resultados electorales publicados por el CNE (EFE/ Nina Osorio)

Otro de los mandatarios de la región en pronunciarse fue el argentino, Javier Milei: “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”

El ex presidente colombiano Andrés Pastrana también reaccionó ante los anuncios: “¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!”, afirmó.

A esta declaración se sumó el también ex mandatario colombiano Iván Duque, quien aseguró que en las elecciones presidenciales venezolanas hubo un robo y pidió a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente.

“El robo se ha consumado: el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González”, manifestó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros en rechazar los resultados presentados por el CNE de Venezuela (EFE/ André Borges)

El canciller peruano, Javier González-Olaechea, también expresó su rechazo a los resultados, asegurando que su país “no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”.

“Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, publicó González-Olaechea en la red social X.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou señaló que no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. “El proceso estuvo viciado”, expresó en un comunicado.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, señaló el jefe de Estado uruguayo. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, concluyó el uruguayo, uno de los más críticos mandatarios regionales del dictador venezolano.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou señaló que no reconocerá el resultado anunciado por el chavismo. “El proceso estuvo viciado”, expresó en un comunicado (EFE/ Alejandro Prieto)

La queja de Lacalle Pou se suma así a la de Álvaro Vargas Llosa, hijo del ensayista y periodista hispanoperuano Mario Vargas Llosa, quien denunció que en estas elecciones no se entregaron copias de las actas en numerosos centros de votación y se impidió la entrada de testigos de la oposición al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Vargas Llosa, “anunciar un resultado que contradice unos sondeos a pie de urna que dan una victoria abrumadora a la oposición” es un indicio claro de un fraude electoral ya preparado.

“La comunidad internacional debe reaccionar con contundencia. Todo dependerá, en última instancia, de que aparezcan, al interior del régimen, facciones dispuestas a darle la espalda al tiranuelo de Miraflores, negarse a cohonestar este fraude monumental y reprimir a sus compatriotas, e iniciar una transición negociada. No está dicha, ni mucho menos, la última palabra”, concluyó.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que ve “con muchas dudas” los resultados electorales.

”Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo”, puntualizó Arévalo de León en un mensaje a través de sus canales oficiales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que ve “con muchas dudas” los resultados electorales (EFE/ Ángel Colmenares)

”Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos”, añadió el gobernante de 65 años.

Costa Rica también expresó su rechazo a los resultados anunciados por la dictadura chavista. En un comunicado difundido a través de la plataforma X, el presidente de esa nación, Rodrigo Chaves, calificó de “fraudulento” el proceso comicial que declaró vencedor a Maduro.

“El gobierno de Costa Rica rechaza categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta,” se lee en el texto.

“Trabajaremos con los Gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo”, agrega.

Panamá, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reclamó este lunes que “la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada” en los comicios presidenciales de Venezuela, porque es “mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria” que ser declarado ganador.

”Con la democracia se come, se educa, se cura, y se puede perder también. En una elección lo importante no es solo que te declaren ganador, es mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, afirmó Martínez-Acha en su cuenta oficial de la red social X.Y concluyó: “¡Por el bienestar y la reconciliación del pueblo venezolano, ya basta!”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió este lunes a Venezuela que garantice una “total transparencia” en el escrutinio de los votos tras las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador.

“El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales”, señaló Borrell en una publicación en la red X.

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (EFE/ARCHIVO)

En España, la portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, preguntó al Gobierno de su país si va a denunciar “el fraude” en las elecciones de Venezuela.

“¿Y el Gobierno de España? ¿No tiene nada que decir? ¿No va a denunciar el fraude? ¿No va a defender la voluntad democrática del pueblo venezolano?”, ha expresado la popular en un mensaje a través de X (antes Twitter), citando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Tras el cuestionamiento, el ministro de Exteriores español, Jose Manuel Albares, pidió “calma” y cuestionó la victoria de Maduro.

“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificable”, sentenció a través de un mensaje en la red social X. Y al ser preguntado en una entrevista en Cadena Ser sentenció que “hay que esperar a que todo el mundo tenga acceso a los resultados”.

“Queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas mesa por mesa”, apuntó.

También en el viejo continente, el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, expresó este lunes “muchas dudas” por el desarrollo de las elecciones en Venezuela y pidió “acceso a las actas” electorales, tras el anuncio de la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato.

“Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a las actas: ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?”, escribió Tajani en un mensaje en sus redes sociales.

(Con información de EFE y AFP)