Cuánto dinero ganó Diego Maradona por el fútbol: sus contratos y el regalo a Doña Tota con su primer sueldo

Diego Maradona fue uno de los futbolistas más importantes de la historia y su éxito quedará por siempre en la memoria de los hinchas argentinos y del mundo. Su muerte en noviembre de 2020, inesperada y trágica, dejó un vacío en muchas personas que admiraron su carrera por Argentinos, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s. ¿Pero cómo le fue en el aspecto económico? ¿Cuánto dinero ganó en cada uno de los contratos que firmó como jugador?

Diego Maradona y su primer sueldo en Argentinos Juniors: muchas pizzas y gaseosa

Es una de las anécdotas más famosas de Diego. “Vamos a comer pizza”, le dijo a Doña Tota tras cobrar su primer sueldo. Fueron a “La Rumba” en Nueva Pompeya, allá por 1977, cuando ganaba aproximadamente 80 mil pesos por mes, según indica un contrato firmado de la época.

“Me gasté todo el sueldo con mi vieja. Nos comimos todo y nos tomamos todo”, reveló en su momento El Diez, que además contó que se tomaron una gaseosa para acompañar la pizza.

“En esa época era el peor pago de Argentinos. Cobrábamos viáticos, eso era lo que nos daban. Nos pagaba el sueldo Patiño. Pero parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía”, recordó Maradona, aquella oportunidad, en una entrevista con “Líbero”, de TyC Sports.

CONTRATO. Diego cobraba 80 mil pesos al mes (Foto: Redes)

Diego y el boom en Boca: era tan bueno que apenas estuvo un año

Maradona mostró todo su talento en Argentinos Juniors y de milagro no fue vendido directamente al exterior. Boca hizo un esfuerzo económico muy grande para contratarlo. El “Bicho” exigía 10 millones de dólares, dinero que ningún club tenía…

Pero el “Xeneize”, dañado económicamente, puso sobre la mesa: 2 millones y medio de dólares en efectivo, el pago de deudas que Argentinos tenía con el Banco San Miguel (1.100.000 dólares) y la AFA (400.000), la recaudación de un partido amistoso y el pase de seis jugadores (el arquero Osvaldo Santos, el defensor Miguel Bordón, los volantes Eduardo Rotondi y Mario Zanabria y los delanteros Carlos Salinas y Carlos Randazzo).

¿Cuánto dinero cobraba Diego Maradona en Boca?

Sueldo mensual de 60 mil dólares

10 mil dólares por cada partido amistoso jugado en Argentina

25% de lo recaudado por partidos amistosos en el exterior

Al firmar con Boca recibió una prima de 600 mil dólares

FUROR POR DIEGO. El amistoso donde Diego debutó con la camiseta de Boca (Foto: Redes @Maradona)

Diego Maradona llega a Barcelona para ser la nueva estrella del fútbol

En 1982 se hizo oficial el traspaso de Boca al Barcelona. El club argentino recibiría poco más de 8 millones de dólares, una cifra muy alta para la época. Allí disputó 58 partidos en dos temporadas y metió 38 goles más 24 asistencias. Números extraordinarios si además se tiene en cuenta que su estadía en el “Culé” estuvo marcada por una hepatitis y una fractura en el tobillo izquierdo.

3,5 millones de dólares anuales en un contrato que duró dos temporadas.

DIEGO MARADONA. En Barcelona, 1982 (Foto: Barcelona)

Diego en Nápoles, la ciudad donde ascendió a lo más alto

Diego Maradona llegó al Napoli en 1984 y ganó cinco títulos: los Scudettos de la Serie A 1987 y Serie A 1990, la Copa Italia 1987, la Copa de la UEFA 1989 y la Supercopa 1990. Además, Maradona anotó 115 goles y dio 78 asistencias en 259 partidos jugados, fue el máximo artillero de la liga italiana en 1987 y de la Copa de Italia en 1988. Números de un extraterrestre en un club modesto y chico de Italia. El equipo italiano pagó 12 millones de euros por su pase.

Cuando llegó a Nápoles su contrato marcaba estas cifras:

5 millones de dólares anuales

1 millón de dólares en publicidad

400 mil dólares por amistoso

Problemas con el fisco italiano

Diego Maradona acumuló múltiples deudas con el fisco italiano entre 1984 y 1991, estimados en cerca de US$ 15 millones sin contemplar los intereses. Sin embargo, en 2017, la Comisión Tributaria Central, confirmó que quedaron anuladas y prescritas.

Diego, otra vez a España: Sevilla, su nueva casa

En septiembre de 1992 Diego Maradona dejó Sevilla luego de ocho años exitosos en Napoli. El pase se firmó en 7,5 millones de euros a cambio de una temporada de contrato.

Jugó 30 partidos, metió siete goles y dio 13 asistencias. ¿Quién era el técnico? Carlos Salvador Bilardo, una persona clave para que se cerrara esa operación.

El argentino jugó en el club andaluz en la temporada 1992-93 con 32 años y era su vuelta al fútbol tras la primera sanción que le impuso la FIFA por dar positivo por consumo de cocaína.

Diego Maradona jugó en el Sevilla de España durante la temporada 1992/93 (IG: @sevillafc)

Si bien nunca se confirmó de manera oficial, la prensa española calcula que el Sevilla le pagó el equivalente (en esa época la moneda en España era la peseta) a 3 millones de dólares.

Según Forbes, sumaba US$ 4,5 millones a cambio de usar ropa y zapatillas Puma; más de US$5 millones por cesión de su imagen a Aoyama Enterprise; US$ 1,1 millones de Fuji Xerox, 310.000 por cada partido exhibición en Japón y Arabia Saudita; 270.000 de la editorial española Figurine; 290.000 de la cadena de televisión Montecarlo, y US$ 1,8 millones de Alfajores Dieguito

Sin cifras sobre sus pasos por Newell’s y Boca

Diego volvió al fútbol argentino en 1993 y allí disputó siete partidos con la camiseta de Newell’s. Nunca circularon las cifras del dinero que cobró en Rosario.

Tras estar los primeros meses de 1994 sin club, y sancionado durante toda la temporada 1994-95, el sueño de Maradona para su vuelta al fútbol era ser técnico y jugador de Boca. No fue entrenador porque la dirigencia del Xeneize no pensaba echar a Silvio Marzolini, por lo que su regreso fue como futbolista.

Boca no estaba en una buena etapa económica, por lo que el empresario Eduardo Eurnekian fue una pieza fundamental para poder abonar el salario de El Diez.

MARADONA. Enfrentando a Newell’s en su regreso a Boca en 1997 (Foto: AP/José Albornoz)

En el Xeneize estuvo entre 1995 y 1997. Su último partido fue ante River, en el Monumental: fue victoria y hubo “traspaso de mando”, ya que en el entretiempo Diego fue reemplazado por Juan Román Riquelme. Un cambio de época.

