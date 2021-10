Cruces y pases de factura en medio de la violencia: el conflicto mapuche se mete en la agenda nacional pese a que el Gobierno intenta regionalizarlo

El Presidente sostuvo en el mensaje que la Ley 24.059 de Seguridad Interior es la que define los criterios de acción del Gobierno nacional en este tipo de cuestiones. Claro respaldo al ministro Aníbal Fernández por los dichos sobre la obligación de una intervención de fuerzas federales en la zona.

La carta de Alberto Fernández a Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, en medio de la escalada de violencia mapuche no solo llamó la atención por su dureza y el afán por desligarse, sino por sus efectos contrarios a la voluntad expresada por el Presidente en esas líneas: reducir el conflicto a un problema provincial y evitar que se meta en la agenda nacional.

“No es función del Gobierno reforzar el control de las rutas nacionales”, aseguró Fernández en el mismo texto en que manifestó que a su Gobierno “lo guía el federalismo”. Y justificó su postura en que la ley 24.059 de Seguridad Interior establece que las fuerzas provinciales y federales deben actuar de manera conjunta si “se encuentran empeñados en el restablecimiento de la propia seguridad interior, y este no es el caso”.

“Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, continuó el mandatario.

Escalada de violencia mapuche: críticas de Horacio Rodríguez Larreta

Arabela Carreras le había reclamado a la Casa Rosada el envío de efectivos para contener la situación después de que mapuches vinculados a la RAM incendiaran el Club Andino Piltriquitrón. “No pido un favor, lo estoy exigiendo”, dijo la gobernadora en una entrevista con CNN Radio.

Fernández se comprometió “asistir en esta oportunidad a la provincia a su cargo, con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión”. Pero la ayuda salpicada con reproches no le salió gratis.

“Me parece muy mal que el Presidente no quiera ayudar”, fue la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, en TN. Y remató: “No veo ninguna actitud de diálogo y consenso en este Gobierno”.

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, también salió al cruce: “Así gobiernan, mirándose el ombligo”.

“Para la capital sí. Para el conurbano también. ¿Pero para la Patagonia no? Así gobiernan. En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos ante la Justicia”, disparó el funcionario del gobierno de Mariano Arcioni, quien estuvo reunido este jueves con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur.

Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche, también contraatacó con dureza: “(la carta de Fernández) Es una falta de respeto”. Y siguió: “Estamos cansados de que se gobierne desde la Capital, con gente que no entiende lo que pasa en el interior del país”.

La impotencia del presidente del club incendiado por mapuches en El Bolsón

Pablo García, presidente del Club Andino Piltriquitrón, habló con TN y dijo que el ataque es “inexplicable”. Es que se trata de una entidad que se dedica a la montaña y el esquí, por lo que en la comisión no encuentran fundamentos para lo sucedido.

“Nos seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿Cuál fue el objetivo por el cual buscaron al club para generar este desastre? Seguimos sin explicaciones, tratando de caer en la realidad de lo que nos está pasando”.

“Nos enoja bastante haber sido foco de bronca por parte de alguien, sin motivo aparente. La realidad es que estamos azorados. La Justicia se encargará”.

