Cristina Kirchner va por la revancha: el Senado investigará el endeudamiento y la gestión judicial de Mauricio Macri

Uno de ellos contempla la exención en el impuesto a las Ganancias para las horas extras y las guardias obligatorias que personal de la salud y de fuerzas armadas y de seguridad vienen cumpliendo con motivo de la pandemia. Aunque lo votó, Juntos por el Cambio cuestionó que la iniciativa excluya de sus beneficios a quienes cobran menos que el mínimo no imponible. “Lo mejor hubiese sido una suma fija”, dijo Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires).

La iniciativa fue firmada por toda la bancada del Frente de Todos, pero salió del despacho de Oscar Parrilli (Neuquén), miembro conspicuo del Instituto Patria y “alter ego” de Cristina Kirchner en la Cámara alta. En otras palabras, el neuquino ejecuta todas las acciones que la vicepresidenta tiene vedadas por no ser legisladora.

Lo que Mayans no dijo es que su bloque ya tiene preparado un proyecto de resolución para investigar en el Congreso la progresión del endeudamiento durante el macrismo.

vie May 22 , 2020

