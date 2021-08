Cristina Kirchner a Alberto Fernández: «Tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden»

«En todo este tiempo en que le ha tocado gobernar a Alberto se la ha pasado atajando penales porque no se pudo jugar. Es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas. Y podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos, de vincularnos a partir del odio o de la negación del otro. Yo quiero una sociedad en donde cada uno sea lo que es sin negar al otro«, manifestó la vicepresidenta. Y antes de cerrar, mirándolo al presidente, le dijo: «No necesitamos operadores ni operaciones de prensa. Por eso Alberto, no te enojes, poné orden donde tengas que poner orden, no te pongas nervioso y metele para adelante».