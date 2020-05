Coronavirus en la Argentina: los expertos le dieron luz verde al Presidente para flexibilizar la cuarentena

Tweet it

Una pista de lo que podría instrumentarse a partir del lunes la dio el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued: “Haya o no haya cuarentena, igualmente vamos a tener que mantener la distancia, vamos a recomendar que la gente no salga y se quede en su casa el mayor tiempo posible”.

“Tenemos que adecuarnos sin perder lo conseguido, que tenemos un número muy bajo de casos, que venimos administrando la pandemia de manera exitosa. Pero eso no quiere decir que cantemos victoria”, explicó González García.

El Presidente mañana hablará con los gobernadores para terminar de establecer el nuevo capítulo para la cuarentena. Si los mandatarios provinciales lo convalidan, ahora sí habrá “salidas recreativas” no deportivas para niños, para aplacar los efectos negativos del prolongado encierro. La última vez, después de algunas dudas, Axel Kicillof, Juan Schairetti, Omar Perotti y Horacio Rodríguez Larreta, salieron a despegarse del anuncio de Alberto Fernández y descartaron esa posibilidad.

Las dos semanas por venir serán una prueba. Los científicos creen que están dadas las condiciones para realizar este ensayo. Si la sociedad sigue con el mismo nivel de resguardo y cuidado y no se disparan los contagios, seguirá el camino de la flexibilización. Caso contrario, se dará marcha atrás.

mié May 6 , 2020

