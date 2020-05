Coronavirus en Argentina: cooperativas podrán acceder a la ayuda para el pago de sueldos dispuesta por el Gobierno

Entre los considerandos se argumentó que “frente a este escenario de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud pública sino también coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, el desarrollo de las actividades independientes y el empleo ”.

Más allá de confirmar que podrán acceder unidades productivas que registren participación previa o no en el citado programa y de detallar la documentación a presentar en cada caso, se puntualizó que esta ayuda “no podrá ser asignada en forma simultánea con la asistencia normal de la Línea I del programa”, es decir, con la ayuda económica individual que prevé la asistencia por un máximo de 24 meses.

sáb May 2 , 2020

