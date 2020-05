Coronavirus | Alberto Fernández descartó que el Gobierno quiera quedarse con acciones de empresas

El Presidente dijo que no busca “castigar a los ricos” y rechazó poner en marcha la propuesta de la diputada oficialista Fernanda Vallejos.

Alberto Fernández visitó este jueves la provincia de Formosa y señaló que la crisis del coronavirus genera la oportunidad de "crear un país más justo". En este sentido el Presidente descartó que el Gobierno quiera quedarse con acciones de empresas, tal como había propuesta la diputada oficialista Fernanda Vallejos.

“La economía del mundo se dio vuelta. Tenemos la oportunidad de diseñar un nuevo país, uno más justo. Y un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas ni perseguir a los ricos“, sostuvo el mandatario, que brindó una conferencia de prensa junto con el gobernador Gildo Insfrán.

La iniciativa de Vallejos, legisladora del Frente de Todos, proponía que el Estado nacional se quede con parte de las empresas a las que ayuda con fondos para superar la crisis por el COVID-19. Luego la diputada aclaró que la propuesta solo iba dirigida a “grandes grupos económicos que cotizan en la Bolsa”, pero la polémica ya estaba instalada.

“Más justo es que todos tengan más oportunidades, que las instituciones funcionen como correspondan”, continuó el jefe de Estado.

Apoyo a Insfrán

“El virus no llegó a Formosa por los cuidados del gobernador”, dijo Fernández, con elogios Gildo Insfrán. El mandatario hizo estas declaraciones al visitar una de las dos provincias en las que no hay casos positivos de coronavirus, al igual que Catamarca. Además volvió a defender la cuarentena, que dijo que se mantiene para cuidar “la salud de la gente”.

El Presidente respaldó al polémico gobernador, que lidera Formosa con mano de hierro desde 1995, ya que en ese distrito hay reelección indefinida. “La mayor obsesión de Gildo es que sus coprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana”, dijo.

Aunque luego la legisladora aclaró que su propuesta va dirigida a "grandes grupos económicos que cotizan en la Bolsa" y que, al no poder legislarse retroactivamente, no aplicaría a empresas que ya recibieron la ayuda estatal. Pero las especulaciones sobre una eventual medida en ese sentido continuaron.

Consideró que el COVID-19 no llegó a esa provincia “por los cuidados” que tuvo el gobernador, que dijo que “siempre se preocupó” por el territorio. Aseguró que Insfrán “no está tranquilo por el hecho de que no llegó el virus”. “Me hizo ver todo lo que se preparó por si llegaba. Preparó un estadio enorme para preservar la salud de los que puedan contagiarse. Es un buen gobernador”, afirmó.

Fernández recordó que su visita se produjo 17 años después de que Néstor Kirchner, días después de asumir en 2003, llegara a Formosa para otorgar una “reparación histórica” que permitió impulsar obras de infraestructura. Dijo que una de las obsesiones del expresidente, que murió en 2010, era “terminar con la injusticia en el norte”.

Dijo que espera que una vez superada la pandemia “la economía empiece a funcionar a toda velocidad” y que su deseo no sólo es impulsar la actividad, sino “diseñar un país más justo”. Propuso revisar el sistema de coparticipación federal: “Hay que revisar todo y terminar con el centralismo. No estoy feliz viviendo en un país que tiene una capital con un ingreso por habitante similar al de Bélgica y provincias con índices de países muy pobres. Esto está mal y hay que cambiarlo”, dijo.

Planteó además que tras la pandemia la Argentina volverá a tener un “buen sistema de salud como el que nunca debió dejar de tener”. “Esto pasó porque durante cuatro años se decidió que no hacía falta inaugurar hospitales porque eran un gasto. Así fue como nos quedamos sin vacunas”, afirmó, con críticas a su antecesor Mauricio Macri.

