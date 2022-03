Coparticipación: Gutiérrez hizo foco en los intendentes

coparticipación para definir otra manera de repartir los fondos entre las localidades neuquinas salió en estos últimos días a la luz a partir de algunas declaraciones de intendentes y legisladores. En ese escenario, el gobernador Omar Gutiérrez destacó el rol de los intendentes en la construcción de consensos sobre esos fondos y que ellos son los que deben acordar un nuevo modelo. Un nuevo modelo depara definir otra manera de repartir los fondos entre lasneuquinas salió en estos últimos días a la luz a partir de algunas declaraciones de intendentes y legisladores. En ese escenario, el gobernador Omar Gutiérrez

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario aseguró: «Hace mucho tiempo he manifestado que es una ley marco en la que se tienen que poner de acuerdo los municipios con el gobierno de la provincia». Afirmó, además, que «basta y alcanza con que un municipio no esté de acuerdo para que no exista la posibilidad de avanzar».

«Hay que ser coherentes, no se puede decir desde el facilismo de la vereda de un municipio que querés buscar un mejor reparto en una ley de coparticipación cuando siempre te opusiste a que se abra el diálogo y se construya un acuerdo», afirmó Gutiérrez, sin nombrar al destinatario de ese mensaje.

En 2019, el Poder Ejecutivo había enviado a la Legislatura un proyecto para redefinir la coparticipación entre las localidades neuquinas. Sin embargo, el proyecto quedó en suspenso a partir del inicio de la pandemia de coronavirus. El vicegobernador Marcos Koopmann, que preside la Legislatura, expresó el año pasado su intención de modificar el criterio de reparto para apuntar más al desarrollo territorial en lugar de tener en cuenta solamente la cantidad de habitantes de cada localidad (hoy muchas quedaron desfasadas con relación a lo que reciben respecto a su población). En ese sentido, propuso que las localidades más pequeñas o las más alejadas de la capital tengan un beneficio adicional que apuntale su desarrollo. En muchos casos, la fórmula de la coparticipación se ve afectada por otras variables, como la inflación, por lo que se terminan haciendo ajustes desde el Poder Ejecutivo. Con esta nueva normativa, se buscaría tener reglas claras para hacer una distribución más justa de los recursos provinciales. Para Gutiérrez, es necesario que todos los municipios construyan una postura unánime en relación al reparto de los fondos. En ese contexto, realzó el protagonismo de los intendentes, que deberán acordar con el gobierno provincial para plantear un nuevo modelo de coparticipación y sin tener en cuenta solamente la realidad de un municipio en particular. El tema no es sencillo porque para darle más a un municipio se le debe quitar a otro en esa redistribución, por lo que muchos jefes comunales lo que plantean es aumentar la masa coparticipable, es decir, el volumen de la torta a repartir. Hoy, la mayoría de las localidades reciben asistencia y fondos por fuera de este esquema de reparto que les permite, por ejemplo, afrontar a mitad y a fin de año el pago de los aguinaldos a sus empleados municipales.

Fuente: LMN

