22 diciembre, 2023

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Cooperativa de Agua Potable Plottier ¡informa!

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CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE.!

ES POR ELLO QUE EN ESTA OPORTUNIDAD., DECIDIMOS DAR COMIENZO A UNA NUEVA ERA DE FACTURACION..

A PARTIR DEL AÑO 2024.

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PAPEL, ES SIGNIFICATIVO…

EL 45% DEL PAPEL IMPRESO ES DESECHADO…

PARA FABRICAR UNA HOJA DE PAPEL A4, SE NECESITAN DIEZ LITROS DE AGUA…

LA PRODUCCION DE PAPEL, IMPLICA LA TALA DE ARBOLES…

LO QUE LLEVA A LA PERDIDA DE BIO DIVERSIDAD Y LA DEGRADACION DE LOS BOSQUES….

POR ESTAS RAZONES.. DECIDIMOS DAR EL PRIMER PASO A LA DIGITALIZACION..

VAS A PODER DESCARGAR TÚ FACTURA DESDE NUESTRA WEB..

www.aguapotableplottier.com.ar

SI VENIS A NUESTRA SEDE DE ADMINISTRACION, SITA EN CALLES CHACO ESQUINA SANTIAGO DEL ESTERO, BARRIO LOS AROMOS, PODES SOLICITAR UNA BOLSA ECOLOGICA..!

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE PLOTTIER..!

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