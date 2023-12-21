Cooperativa de Agua Potable Plottier ¡informa!

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE.!
ES POR ELLO QUE EN ESTA OPORTUNIDAD., DECIDIMOS DAR COMIENZO A UNA NUEVA ERA DE FACTURACION..
EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PAPEL, ES SIGNIFICATIVO…
EL 45% DEL PAPEL IMPRESO ES DESECHADO…
PARA FABRICAR UNA HOJA DE PAPEL A4, SE NECESITAN DIEZ LITROS DE AGUA…
LA PRODUCCION DE PAPEL, IMPLICA LA TALA DE ARBOLES…
LO QUE LLEVA A LA PERDIDA DE BIO DIVERSIDAD Y LA DEGRADACION DE LOS BOSQUES….
POR ESTAS RAZONES.. DECIDIMOS DAR EL PRIMER PASO A LA DIGITALIZACION..
VAS A PODER DESCARGAR TÚ FACTURA DESDE NUESTRA WEB..
www.aguapotableplottier.com.ar
SI VENIS A NUESTRA SEDE DE ADMINISTRACION, SITA EN CALLES CHACO ESQUINA SANTIAGO DEL ESTERO, BARRIO LOS AROMOS, PODES SOLICITAR UNA BOLSA ECOLOGICA..!
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE PLOTTIER..!