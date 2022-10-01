2 de octubre de 2022

Noticias de Plottier

Períodico Radiofónico Digital

Plottier 

Cooperativa de agua potable Plottier

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AMPLIAMOS EL PLAZO AL SOCIO BENEFICIARIO DE LA TARIFA SOCIAL‼️
ESTAMOS REALIZANDO CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A BENEFICIARIOS.
PRESENTARSE EN CASITA DE LA COOPERATIVA DE AGUA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS, SITA EN CALLE URUGUAY Y BOLIVIA, B° 25 DE MAYO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
✅ DNI
✅ BOLETA DE AGUA “”ULTIMA”””
✅ NOMENCLATURA CATASTRAL DE LA VIVIENDA
✅ ULTIMO RECIBO DE HABERES JUBILATORIOS
✅ CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SI HUBIERA)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HASTA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022
LA NO ACTUALIZACION SOLICITADA SERA MOTIVO DE SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO
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