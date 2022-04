Conurbano Files: uno por uno, los sueldos de los intendentes del conurbano bonaerense

Los sueldos de los intendentes del conurbano bonaerense no tienen un hilo conductor si los comparamos con los del Presidente de la Nación, con el del gobernador de la provincia de Buenos Aires o incluso si los comparamos entre sí mismos: hay quienes tienen más de un millón y medio de pesos de salario bruto mensual y quienes ganan 300 mil pesos que, con los descuentos, terminan siendo 200 mil netos.

En el relevamiento de PERFIL, de los 33 intendentes del conurbano bonaerense consultados, 15 decidieron no compartir su recibo y omitir su respuesta ante reiteradas consultas y llamados. Pero el denominador común entre quienes sí compartieron su sueldo es que no hay límites ni tampoco un patrón común de transparencia, sino más bien la excepción de tan sólo tres jefes municipales que comparten cada mes su salario de manera abierta en el portal oficial de sus municipios.

Cuánto gana cada intendente del conurbano bonaerense

Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), intendente de Tres de Febrero, adjuntó su recibo a este medio y demostró que percibe un salario de 595 mil pesos bruto, lo que da un total de 374 mil pesos neto. De su recibo se desprende que suma 3500 pesos por tener un título universitario. En el caso de Soledad Martínez (JxC), la intendenta que reemplazó en Vicente López a Jorge Macri, sus voceros señalaron a este medio que su salario bruto es por un total de 791 mil pesos, aunque fue llamativo el monto que supuestamente le queda en el bolsillo: $336.000.

Conurbano Files: cuánto ganan los intendentes bonaerenses

Julio Garro (JxC), intendente de La Plata, es también otro de los sueldos fuertes entre los intendentes que representan a la oposición aunque no es exactamente del conurbano: percibe un salario de $579.000 bruto que, con los descuentos, queda en mano un total de $470.000. Alberto Descalzo (Frente de Todos), histórico intendente de Ituzaingó, sólo informó su salario neto, por 347 mil pesos. En Lanús, Néstor Grindetti (JxC) informó casi 700 mil pesos brutos, que dejan un total de $454.000 en mano.

En San Miguel, Jaime Méndez (JxC) detalló que su salario en marzo fue por 681 mil pesos brutos, quedando 488 mil pesos netos. Otro de los sueldos fuertes entre los que respondieron a PERFIL es el de Gustavo Posse (JxC), quien percibe unos 843 mil pesos brutos y 495 mil pesos en mano. En Esteban Echeverría Fernando Gray (FdT) fue el único que adjuntó los recibos de sueldo de todo el último año, siendo el último por 292 mil pesos neto y 488 mil bruto. “Yo tengo 14 años acá, tengo un plus por antigüedad”

Consultado sobre por qué muchos intendentes que se rumorea cobran sueldos de más de un millón de pesos no quieren hacer público su sueldo, Gray enfatizó en que “es peor no decirlo. Yo no tengo nada que esconder. Trabajé toda mi vida en la actividad privada. Con lo que gano, vivo. Después de tanto tiempo, todos saben cómo vivo. También mi esposa es senadora y con ambos sueldos vivimos bien”.

En Merlo, Karina Menéndez (FdT), asumió como intendenta en reemplazo de su hermano, Gustavo Menéndez (de licencia), pero el sueldo es más bajo porque es bajo un interinato: se trata de 431 mil pesos brutos, que quedan 287 mil pesos netos. Datos llamativos de su recibo es que incluye los gastos de representación en el mismo salario, por unos 55 mil pesos, y que con su antigüedad su sueldo suma 117 mil pesos.

Otro que asumió como interno es Beto Ramil (FdT), en lugar de Ariel Sujarchuk (de licencia), en Escobar. Sin embargo, según confirmaron a PERFIL, su sueldo a partir de este mes ya dejó de ser el de un interinato. Cobra 468 mil pesos netos y un estimativo de 800 mil pesos brutos, según confiaron desde la municipalidad, ya que no enviaron el recibo con el detalle sino que informaron el monto.

Los increíbles sueldos de los intendentes bonaerenses

El intendente de Tigre (FdT), Julio Zamora, es uno de los pocos que publica su sueldo: percibe un salario bruto de $1.594.000 pesos, el más alto de los que pudo acceder PERFIL. “Representa un total de 22 sueldos mínimos, como lo dispuso el Concejo Deliberante de Tigre, que aprobó el Presupuesto. Es la misma cantidad de sueldos mínimos desde 2012, cuando Sergio Massa estaba en el cargo. Y además no cobra gastos por representación, como hacen muchos otros que lo cobran en otra partida aparte de su sueldo”, advirtieron desde la Municipalidad de Tigre a este portal.

En el desglose del recibo, también se destaca que Zamora cobra más de 400 mil pesos sólo por antigüedad, aunque “se lo ‘come’ todo ganancias”, detallaron. Con todos los descuentos, Zamora se lleva a su bolsillo 786 mil pesos. Los más austeros en este relevamiento fueron Lucas Ghi (intendente de Morón, del FdT) y Fernando Espinoza (La Matanza, también del FdT), que cobran 200 y 198 mil pesos de salario neto respectivamente. Vale destacar que muchos intendentes cobran esos gastos de representación por fuera de su salario y otros lo incluyen en su recibo, lo que hace más confuso el análisis del sueldo completo de los intendentes. “Hay quienes cobran más de 200 mil pesos por gastos de representación”, se animó a contar un intendente del conurbano, en diálogo con PERFIL. En el caso de Espinoza, los 198 mil pesos netos no incluyen gastos de representación, que, según confiaron desde la municipalidad de La Matanza, el intendente tampoco decide percibir.

Los intendentes que no quisieron difundir su sueldo

Juan Andreotti (FdT) de San Fernando, Marina Lesci (FdT) de Lomas de Zamora y Fernando Moreira (FdT) de San Martín transmitieron a través de sus voceros que no querían informar su sueldo a PERFIL. Según un relevamiento de Infobae en 2020, Andreotti era uno de los intendentes que contaba con un fuerte salario, aunque no más alto que los de San Isidro, Vicente López, Lanús, Pilar, Tigre y La Plata. En el caso de Lesci, se puede tener en cuenta el antecedente de su predecesor, Martín Insaurralde, que en el mismo relevamiento no mostró su sueldo pero sí dijo el número, que también estaba a mitad de camino entre los más austeros y los más ricos.

Además, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (FdT), no compartió el recibo ni el número, aunque sí precisaron desde su entorno que cobra 16 salarios mínimos de Quilmes ($28.000 cada salario mínimo) más los gastos de representación que están aparte y confirmaron que los percibe. También hay casos ambiguos como el del intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet (FdT), que si bien desde la municipalidad no compartieron el recibo de sueldo, sí publican el presupuesto oficial en la página del municipio en donde se aclara que el salario bruto del jefe municipal será de 424 mil pesos, con un extra del 20% por gastos de representación, lo que eleva la cifra a 508 mil pesos. A eso hay que agregarle antigüedad y, por ejemplo, un posible bono por permanencia que en 2020 cobró y detalló que sería de casi 20 mil pesos más. Por estos detalles es que se vuelve imprescindible poder ver el recibo para llegar al número final.

Otros dos casos polémicos son los de Alejandro Granados en Ezeiza (FdT) y Mauro García (FdT) en General Rodríguez, que no respondieron ante los reiterados llamados de este medio. Pero detrás de esa falta de respuesta, se pudieron obtener testimonios de otros intendentes que aseguran que “son dos de los que más ganan”. Según el presupuesto del 2022 en General Rodríguez, el sueldo del intendente sería de $1.114.000 sin los descuentos, y a eso se le sumarían gastos de representación y un futuro aumento del 23% para mayo por las paritarias.

Sobre Alejandro Granados dijeron que “es uno de los que más gana y no lo dice, pero se lleva como 900 mil pesos”, acusaron algunos intendentes. Granados es uno de los intendentes que hace más tiempo están en el cargo, administrando Ezeiza desde 1995. Asimismo, Mario Ishii (José C. Paz), Blanca Cantero (Presidente Perón), Alejo Chorbonoff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Damián Selci (Hurlingham), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas) tampoco compartieron los sueldos de los intendentes. Todos son pertenecientes al espacio del peronismo. Por último, en el caso de Malvinas Argentinas y Almirante Brown, hay interinatos en la cabeza ejecutiva y por eso aún no ofrecieron los recibos para acceder a los salarios de los intendentes interinos.

Fuente: Perfil