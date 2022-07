Conseguir repuestos es una odisea en Neuquén

Más allá de las quejas, la inflación que desde hace tiempo socava el poder adquisitivo de la mayor parte de la población y el cambiante escenario económico que no da margen de previsibilidad en la Argentina derivó en un estado de resignación generalizado.

La falta de expectativa respecto a un cambio de rumbo y la necesidad de sortear situaciones cotidianas hizo que muchos se adapten a la suba de precios -perdiendo así los parámetros de referencia respecto del valor de los productos-, además de conformarse con la cada vez más devaluada oferta disponible en el mercado.

Las postales de góndolas con faltantes o con escasa diversidad de marcas ya no asombra. Lo mismo cuando en un local ya no se encuentran productos clásicos. La situación viene de arrastre, por eso pocos indagan en las causas, que por lo general están vinculadas a la importación.

En medio de las protestas de transportistas por la crisis del gasoil y las nuevas medidas del gobierno nacional para sostener la reserva de dólares, en Neuquén continúa registrando faltantes de productos en diversos rubros. A los habituales vaivenes que se pueden apreciar en el sector alimentos, se suman complicaciones de los diversos componentes de la industria automotriz.

Por caso, desde Guerrini Neumáticos contaron que vienen teniendo problemas desde principios de año, en especial con las cubiertas que requieren vehículos Tracker, Dúster.

«Esta situación se está dando en todos lados. Nosotros tenemos sucursales en Mendoza y Buenos Aires y también hay faltantes. El otro día nos llamó un muchacho de Caleta Oliva porque no consigue cubiertas allá. Nosotros trabajamos con Kumho que es un neumático importado. A veces llega mercadería al puerto, pero de ahí al que gobierno habilita pasa tiempo y nos queda la mercadería parada en los contenedores. Por una u otra cosa se traba y no podemos liberarla, ponen muchos palos en la rueda. Eso sumado a que no ingresa mucha mercadería al país de todas las marcas en general. La única marca nacional es Fate, el resto es todo importado. Puede llegar a haber algo de Pirelli pero el resto es todo de afuera», contextualizó Javier.

Sin dudas ese escenario afecta el quehacer diario y el vínculo con los clientes. «Trabajo hay pero el faltante hace que cada vez haya menos. Por lo general intentamos buscar alternativas aprovechando que muchas medidas son equivalentes. Pero tenemos las Tracker o las Duster que tienen medidas específicas que no se consiguen por ningún lado. Lo mismo pasa con el rodado 16 para camionetas Ranger, Nissan, Toyota», precisó el vendedor.

Por lo general vienen diez personas por día preguntando si tenemos esas medidas y no podemos resolverle la situación. Esas personas vuelven o vienen de consultar por todo Neuquén. Hay gente que se va resignada considerando dejar el vehículo parado», contó. «Muchos optan por resolver el tema a través de Mercado Libre pero ahí tampoco sabés bien lo que te están vendiendo», agregó.

El vendedor agregó que la falta de abastecimiento retroalimenta a su vez la suba de precios. «No sé cuánto fue el aumento en lo que va del año pero todos los meses los costos se incrementan entre un cinco y ocho porciento», calculó.

Los mecánicos, por su parte, también vieron afectada su actividad debido a las dificultades para conseguir repuestos. «Pasa más que nada con los autos importados. Y después, si buscás algo original, no encontrás. Hay repuestos alternativos, pero no originales. Hay que mandarlo a pedir y tarda», contó un empleado del taller Ciavolella.

Falta de todo y hay repuestos que directamente no se consiguen. Acá hacemos servicios de mantenimiento, tren delantero, todo lo que es mecánica ligera y nos cuesta mucho conseguir filtros. Nos dicen que no hay abastecimiento. Ante esa situación tratamos de hablar con los cliente, les preguntamos si pueden esperar y siempre tratamos de solucionar», dijo por su parte Noelia de Jam Servicio Mecánico.

Otra cosa que pasa es que casi todas las semana suben los precios y nosotros nos quedamos cortos cuando pasamos presupuestos. Los hacemos por siete días y a veces nos clavamos con los precios. Ya ni se puede trabajar», añadió la empleada.

Desde su taller ubicado en Leguizamón 1151, Santito Flores hizo un recuento de las vicisitudes que día a día enfrenta con los requerimientos de sus clientes. «Faltan muchos repuestos. Aunque parezca mentira parece que afecta más a los autos nacionales que a los importados porque quienes tienen autos importados tienen un stock de repuestos», comenzó diciendo.

«Lo que se consigue es de mala calidad. Están entrando muchas cosas chinas. Algunas se pueden colocar, son más o menos confiables, pero hay otras que son muy malas», enfatizó.

«Eso hay que hablarlo con los clientes, avisarles que el repuesto es malo y que se puede romper. Inevitablemente afecta porque se pone en juego la calidad del trabajo que hace uno. Generalmente el cliente lo entiende y te dice que le pongas el respuesto con la idea de conseguir uno mejor más adelante para cambiarlo. Se la juegan porque no se quieren quedar a pie. Quizás lo ponés y no tenés ningún problema y te dura dos años. Quizás no y al mes se te vuelve a romper. Eso pasa con las cosas chinas, no tenés un parámetro de calidad», sostuvo.

«Por lo general lo que menos se consiguen son componentes de electrónica o de inyección que no se fabrican acá y componentes de transmisión como repuestos para caja de cambio, diferenciales que son importados», detalló.

«Pastillas de freno hay, pero no de buena calidad. Antes había de muchas marcas, ahora no. Hoy las buenas que son importadas, si hay, son incomprables porque valen cuatro veces más que una nacional. En este caso, lo que afecta es la distancia de frenado. Te das cuenta con el chillido de las ruedas la frenar. El tema es la gente que anda rápido o que está en la ruta porque con una mala pastilla perdés el poder de frenado», explicó el mecánico.

«El tema de los repuestos es complejo además porque hay mucha diferencia de precios en las casas que hay en Neuquén. Las diferencias pueden ser de un 30 por ciento. Ni hablar si comprás por Mercado Libre. Para nosotros es un tema porque quizás estás acostumbrado a una casa que trabaja bien y tiene buen precio, pero luego te encontrás con eso y no podemos estar tampoco dando vueltas buscando mejores presupuestos porque es tiempo que le sacamos a nuestro trabajo», agregó.

Por otro lado, desde una conocida casa de repuestos céntrica contaron que actualmente no están teniendo mayores problemas para satisfacer la demanda de sus clientes, en comparación con los meses anteriores en los que fue más notorio el desabastecimiento. Agregaron que, si bien no cuentan con un nutrido stock como solían tener en épocas pasadas, pueden resolver la mayoría de la situaciones con pedidos que demoran una semana. En ese sentido, los componentes más requerido son ópticas, manijas y guardabarros.

Fuente LMN