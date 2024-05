Confusión en el gobierno por el Pacto de Mayo: ¿se hace el 25 del mes o se posterga?

En pleno fervor por el acto homenaje al expresidente Carlos Menem, Javier Milei confirmó lo que su ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló en horas de mañana: la posibilidad de cambiar la fecha del Pacto de Mayo, prevista -en un principio- para el 25 de mes. La confusión se dio minutos después, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, asegurara que “no hay chances” de modificar el día programado.

“En algunos medios están insistiendo con la posibilidad de que el Pacto de Mayo se postergue: no hay chances de que esto ocurra”, reveló Adorni a través de su canal de WhatsApp, mensaje que eliminó de sus redes más tarde.

Lo cierto es que su aclaración tuvo lugar en paralelo a la viralización del mensaje del jefe de Estado en el que prometió que si no dan los tiempos, el pacto podría ser “en junio o en julio”. “Las reformas estructurales tarde o temprano van a pasar”, confesó Milei en declaraciones a C5N.

Al respecto, un funcionario del riñón del mandatario reveló ante la agencia Noticias Argentinas que el objetivo de la administración libertaria es cerrar el acuerdo con gobernadores solo “cuando la Ley Bases y el paquete fiscal estén aprobados”, en referencia a la aprobación general en la Cámara de Senadores.

Si bien reina el optimismo y la idea es obtener dictamen en comisiones esta semana para sesionar entrantes y respetar el cronograma del 25, un funcionario influyente del Gabinete reveló que “el Gobierno no está casado con una fecha”. “Tampoco debe ser una fecha patria, ponemos la fecha y la transformamos en patria”, ironizó.

Asimismo, prometió que solo se sellarán diez puntos, y aunque admitió la posibilidad de incluir a la educación entre los ítems, remarcó que depende de “la buena voluntad” que exprese la oposición dialoguista en el Senado.

El primero en anticipar la posibilidad fue Guillermo Francos, quien en una entrevista para Radio Rivadavia, reconoció la intención del Gobierno de firmar el entendimiento con los gobernadores con la Ley Bases aprobada.

“Pero no depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar ésto para el 25 de Mayo. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en Mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley“, advirtió.

La idea del oficialismo es obtener la aprobación general del nuevo proyecto que volverá a la Cámara de Diputados para aclarar algunas cuestiones relativas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y aplicar modificaciones respecto al alcance del blanqueo de capitales y la restitución del Impuesto a las Ganancias.

A pesar de las idas y vueltas de los funcionarios, una importante fuente del entorno del mandatario busco brindar claridad al revelar que “si no hay pacto de mayo el 25, el evento en Córdoba se hace igual”.

Al término del trabajo legislativo, se cursarían las invitaciones a los gobernadores que hayan acompañado la ley en el Congreso; también a expresidentes y a la Confederación General del Trabajo (CGT).

Una vez establecidas las fechas, el objetivo del Gobierno es anunciar la continuidad del Pacto de Mayo y conformar mesas de trabajo con todos los sectores, para avanzar en proyectos de leyes y abrir el debate sobre el sistema de coparticipación federal a las provincias.