Concejales de Plottier analizan faltantes de 180 millones de pesos

En una conformación inédita de mayoría, el Concejo Deliberante aprobó esta iniciativa por la que busca saber si la actual intendenta informó al Tribunal de Cuentas sobre las diferencias en el ejercicio del último año del mandato de Andrés Peressini.

Justamente los concejales de la línea de Peressini no apoyaron el pedido de informe y sí lo aprobaron los cuatro concejales del MPN y Matias Ramos (Evolución), Hipólito Muñoz (Nuevo Plottier), Malena Resa, de SIEMPRE, pero de la línea de Ruíz y la autora del proyecto, Marisa Torres San Juan (Movimiento Ciudadano Activa).

“Se ha detectado en los recibos de pago que responden a anticipos de fondos que la documentación incorporada a los mismos, resultó insuficiente, a los efectos de verificar la procedencia y validez de pago, por cuanto no cumplen con las condiciones de otorgamiento, rendición y sanciones establecidas en el reglamento de contrataciones municipal”, asegura en uno de sus tramos de 42 fojas la cédula que el Tribunal de Cuentas hizo llegar al Concejo Deliberante.

En otro tramo de la cédula explica que: “En la mayoría de los casos no se ha dado cumplimiento respecto de la naturaleza de los gastos rendidos que no responden a las razones excepcionales establecidas”. “Los comprobantes presentados son de gastos comunes, recurrentes y diarios. La utilización de los fondos se prolonga en algunos casos cuatro meses, por lo cual no se cumple con la causalidad de la urgencia”.

El Tribunal de Cuentas aconsejó que se continúen con las auditorias para determinar dónde están los comprobantes de los gastos que faltan justificar.

Fuente; LMN