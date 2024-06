Con un gol agónico de Lautaro Martínez, Argentina ganó y se clasificó a cuartos de Copa América

La Selección Argentina le ganó a Chile con un gol agónico de Lautaro Martínez y se clasificó a cuartos de final de la Copa América. En un partido muy duro y disputado, con el césped del MetLife Stadium de New Jersey en malas condiciones y con un arbitraje de Matontes recontra permisivo, la Scaloneta tuvo varias chances para destrabar el partido, con dos tiros en el palo de Messi y de Nico González, de gran encuentro.

Chile tuvo sus chances cuando se acomodaban los ingresos de Lo Celso, Lautaro Martínez y Ángel Di María, pero respondió muy bien el Dibu Martínez, clave siempre que el peligro toca su puerta. Sobre el final, Argentina se tiró al área rival y con un gran olfato goleador, el Toro Martínez la clavó arriba y la Scaloneta consiguió la ventaja en el cierre de un partido complicado.

Mirá el gol de Lautaro Martínez para la victoria argentina

Tras el partido, Lautaro Martínez dijo: «Siempre quiero jugar pero respeto la decisión del entrenador. Todos los goles son importantes porque cuando convierto con esta camiseta me siento feliz y ganar así, entrando desde el banco se festeja el doble». Sobre el gol explicó: «La encontré ahí, por intuición. Vi que el defensor no llegaba y yo estaba preparado para patear. La última, antes de definir me tocó el defensor de atrás y yo definí así porque sabía que Bravo se iba a jugar abajo».

Así quedó el Grupo A de Argentina tras la victoria ante Chile.

Argentina 1 – Chile 0, el minuto a minuto

Segundo tiempo

Tras el partido, las estadísticas de Argentina vs. Chile : Pases : 563 vs. 362 Efectividad de pases: 89% vs. 79% Posesión de balón : 59% vs. 41% Remates: 22 vs. 3.

¡Ganó Argentina y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América!

No se puede creer lo que no metió Argentina en el final. Una gran contra de Di María por la derecha dejó luego solo frente a Bravo al Toro Martínez, que tenía tiempo pero definió en cortada y tapó muy bien el experimentado arquero chileno.

Se van a jugar 5 minutos más tras la revisión del VAR. Partido bravísimo, con una cancha otra vez complicada (contra Perú juegan en el Pumptrack de Ciudad Deportiva), con un árbitro totalmente permisivo con los roces y un Chile muy bien plantado atrás, tratando de aprovechar los espacios.

¡Goooool de Argentina! Tras el segundo córner consecutivo de Messi, un rebote tras una definición en la línea de Lo Celso, Lautaro Martínez agarró el rebote y la mandó a guardar. Revisa el VAR y da el gol: se grita dos veces .

Tras el segundo córner consecutivo de Messi, un rebote tras una definición en la línea de Lo Celso, agarró el rebote y la mandó a guardar. . Cambios en Chile: Entran Brereton y Nicolás Fernández y por Vargas e Isla

Amonestado Isla en Chile , y se vienen Montiel y Acuña en Argentina. Presumiblemente por Molina y Tagliafico, extenuados del ida y vuelta. Scaloni ya hizo las 5 variantes.

, y en Argentina. Presumiblemente por Molina y Tagliafico, extenuados del ida y vuelta. Scaloni ya hizo las 5 variantes. El arbitraje sigue superándose en lo malo que es. Falta clarísima contra Di María en el borde del área no cobrada, a diez minutos del final del partido.

Era para devolverla . En una buena avanzada de De Paul en el peor momento de Argentina, dejó a Lautaro Martínez quien definió de primera, pero si la devolvía quedaba el 7 solo.

. En una buena avanzada de De Paul en el peor momento de Argentina, dejó a Lautaro Martínez quien definió de primera, pero si la devolvía quedaba el 7 solo. ¡La pelota que tapó el Dibu Martínez! La segunda clara de Chile en el partido llegó nuevamente en los pies de Echeverría, que esta vez remató cruzado abajo y el Dibu la tapó en dos tiempos. Impresionante atajada.

En 28′ del ST, entran Ángel Di María y Lautaro Martínez en Argentina. Salen Nico González y Julián Álvarez.

¡ Atajó el Dibu Martínez ! La contra trasandina tras un pase erróneo de Cuti terminó con un remate de Echeverría que tapó bien el Dibu.

! La contra trasandina tras un pase erróneo de Cuti terminó con un remate de Echeverría que tapó bien el Dibu. El ingreso de Lo Celso ya impacta en el juego argentino, que lleva la pelota de frente al arco y se puede acercar con Messi, a quien ya buscó con un buen pase. En breve ingresarán Ángel Di María y Lautaro Martínez.

A los 20′ del ST, el primer cambio en Chile: sale Alexis Sánchez e ingresa Marcos Bolados.

Primer cambio en argentina. Entra Giovani Lo Celso por Enzo Fernández , que hoy jugó su primer partido de titular en Copa América y el primero oficial en 2 meses tras su operación.

, que hoy jugó su primer partido de titular en Copa América y el primero oficial en 2 meses tras su operación. ¡Otro tiro en el palo de Argentina! Un gran remate de Nico González fue desviado por Bravo y luego pegó en el travesaño . En el despeje, el extremo de la Fiorentina cortó con un tackle al chileno Isla.

Un gran remate de fue desviado por Bravo y luego . En el despeje, el extremo de la Fiorentina cortó con un tackle al chileno Isla.

Gran parte de que Chile no esté apareciendo en el área de Dibu Martínez es por mérito de la línea de 4 que está anticipando y sacando todo: Molina, Cuti, Lisandro, Tagialfico.

¡Qué cerca estuvo Alexis Mac Allister! Un centro con rosca de Messi al corazón del área encontró al volante del Liverpool, que quiso definir con cara externa pero no le pudo dar potencia. Todo de Argentina en 11′ del segundo tiempo.

¡Primera clara de Argentina en el complemento! Tras una buena jugada de Argentina, Messi habilitó libre a Molina que definió fuerte y al medio. Tras un corner cerrado de Leo, un remate de Licha Martínez rebotó en la mano de Isla, pero la tenía pegada al cuerpo.

Empezó el segundo tiempo sin cambios en ambos equipos. En Argentina calientan Di María, Lo Celso, Otamendi y Palacios.

Primer tiempo

Terminó el primer tiempo. Argentina se va 0 a 0 contra Chile, en un partido que estuvo más viciado por un césped que pasó de malo a pésimo en pocos minutos, y por el permisivo arbitraje del uruguayo Matonte. Messi recibió varias infracciones que el referí no pitó, pero el astro rosarino volvió a la cancha tras la atención médica con un gran remate que se fue besando el palo izquierdo de Bravo.

Se va desviado el tiro de De Paul tras otra buena llegada de Argentina en tiempo de descuento.

Se jugarán 3 minutos más. Tras un pase de Nico González, Julián Álvarez definió de zurda pero pasó por arriba. Argentina se va mejor que Chile del primer tiempo.

Otra de las buenas cualidades de la selección, a pesar de que no hubo tantas jugadas claras, es la recuperación tras pérdida. Mientras el equipo se acomoda en el retroceso, siempre hay un jugador que sale

¡Casi en contra! Messi está bien, hay que decirlo y repetirlo. En 39′ del PT, dejó en el camino a dos rivales y la jugada terminó con centro de Molina que casi mete en contra Chile. La Scaloneta huele el cansancio del rival y trata de abrir la ventaja antes del final del primer tiempo.

Messi está bien, hay que decirlo y repetirlo. En 39′ del PT, y la jugada terminó con centro de Molina que casi mete en contra Chile. La Scaloneta huele el cansancio del rival y trata de abrir la ventaja antes del final del primer tiempo. ¡Pegó en el palo el tiro de Messi! Tras la mejor asociación argentina en campo chileno, el 10 quedó de frente al arco: palo y afuera. Buen síntoma de cara al pánico previo por la atención médica que recibió el rosarino.

Tras la mejor asociación argentina en campo chileno, el 10 quedó de frente al arco: palo y afuera. Buen síntoma de cara al pánico previo por la atención médica que recibió el rosarino.

Regresó Messi a la cancha tras ser atendido por los médicos. El 10 se tomaba la zona inguinal tras una falta de Suazo.

a la cancha tras ser atendido por los médicos. El 10 se tomaba la zona inguinal tras una falta de Suazo. Fuerte pisotón Rodrigo De Paul a Suazo tras un remate al arco del volante argentino. Impactó primero la pelota, pero dejó el pie.

Nueva falta contra Lionel Messi, que está siendo atendido por el cuerpo médico. Amonestado Suazo en Chile.

¡Primer tiro al arco de Argentina! Un buen desborde de Nico González encontró a Julián Álvarez en el área, que definió de primera y de zurda pero tapó Bravo.

Un buen desborde de Nico González encontró a en el área, que definió de primera y de zurda pero tapó Bravo. La Roja de Gareca también trata de cuidar la pelota y el partido comienza a levantar temperatura de a poco, aunque sin llegadas claras en 16′. El árbitro Matonte, bastante permisivo en cuanto al roce físico.

en cuanto al roce físico. En 10′ del primer tiempo, la Scaloneta ya empieza a pararse en campo chileno, que espera con las dos líneas de cuatro bien marcadas y listo para salir ante la primera contra que le quede a mano.

Atienden a Osorio en Chile, que recibió un contacto de bienvenida del Cuti Romero tras un despeje en el área. No pasa nada y el partido continúa.

¡Empezó el partido! Sacó Messi y arranca el encuentro en New Jersey. La cancha no está en las mejores condiciones, pero peor que Atlanta no puede ser. Sí se destacó en la previa que el terreno tiene ondulaciones: al final mucho estadio y poco césped, que es lo que importa.

Los 11 de Argentina son: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suplentes: Armani, Rulli, Martínez Quarta, Montiel, Paredes, Pezzella, Acuña, Di María, Palacios, Lo Celso, Garnacho, Guido Rodríguez, Otamendi, Carboni, Lautaro Martínez.

Chile saldrá a la cancha con: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio; Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca

Suplentes: Arias, Cortés, Catalán, Maripán, Kuscevic, Galdames, Nicolás Fernández, Pavez, César Pérez, Marcelino Núñez, Bolados, Brereton, Guerrero, Zavala.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Una hora antes del partido contra Chile habló Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico de Scaloni: «El partido con Canadá nos costó pero creo que el equipo se fue encontrando y hallando las conexiones que nos permitieron construir las ocasiones. Chile tiene un buen juego, y vamos a tener que hacer un partido completo para llevarnos los tres puntos», dijo el «Ratón».

Cabe destacar que en la previa, la expectativa que genera el seleccionado argentino va creciendo en Estados Unidos, a tal punto de que se realizó un multitudinario banderazo en Times Square, uno de los centros turísticos más emblemáticos, y que sirvió además para festejar el cumpleaños 37 del capitán Lionel Messi.