Con extensiones extremas, Sofía Jujuy Jiménez causó sensación al aparecer al desnudo

Sofía «Jujuy» Jiménez impactó a sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de fotos subidas de tono. La modelo mostró una sesión de fotos que realizó mientras preparaba su look para los Martín Fierro Digital.

«Ame ser Pocahontas por un día», escribió Jujuy en el epígrafe de la foto destacando la larga cabellera que lució que tapaba sus partes íntimas. La modelo e infuencer apareció luciendo este estilismo que tapaba sus pechos dejando entrever que estaba desnuda.

«Así me dejo este equipo hermosísimo para una noche súper especial donde tuve 2 nominaciones hermosas que no gané ninguna, pero para mí fue un reconocimiento hermoso a mi trabajo diario en las redes!!! Mejor INSTAGRAMER, por un lado, y la de LIFE STYLE, por otro», comentó en otra publicación en donde se la vio con su look completo, en el de la cabellera fue protagonista.

Sofía Jujuy Jiménez está de novia con un misterioso empresario

Invitada a CARAS TV, Sofía «Jujuy» Jiménez detalló su decisión de mantener la relación en privado: “No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que todas las otras velitas las dejé ahí».

La modelo también explicó sus razones para no apresurarse a etiquetar la relación: «Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”.