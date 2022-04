Con acuerdos salariales vigentes, catorce gremios van a paritarias

La reapertura de paritarias que oficializó el Gobierno enciende expectativas en los distintos sectores del sindicalismo. Se trata de una medida que influye en aquellos gremios que hoy tienen acuerdos salariales en marcha como los que muestran convenios colectivos con término vencido y no se encuentran en la etapa de tratativas.

Con una inflación en ascenso, esta semana el Indec da a conocer el número de marzo, un 6%, que redondeará un 15% la suba de precios solo en el primer trimestre, Uocra, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Seguridad, Maestranza, Plásticos, Almaceneros, Alimentación, Textiles, Molineros, Aceiteros, Pasteleros y Smata, entre otros, hacen números para comenzar negociaciones.

El piso de incremento de porcentaje salarial que varios dirigentes imaginan es del 50%, con su respectiva cláusula de revisión. Una cifra superior a la pauta del 40% con la que comenzaron varias conversaciones este año. Para la Uocra, “las expectativas son las de siempre, acordar un porcentaje de incremento salarial que supere a la inflación”.

El Ministerio de Trabajo aporta, ante la consulta de PERFIL, que éste es “un proceso abierto y las partes tienen libertad de negociar como fue siempre”. Además, la cartera que conduce Claudio Moroni resalta que en las paritarias no solo se pueden negociar porcentajes de alza de haberes: se pueden discutir bonos, sumas fijas, etc. En ese marco, agregan que los sindicatos “si negocian porcentajes más una suma fija o bono es parte de la libertad que tienen”. Este escenario de adelantamiento paritario permite que aquellos dirigentes que negociaban en junio o agosto cierren cifras en las próximas semanas y, a su vez, puedan añadir un monto extra, lo que representa una mejora ante la intensa suba de precios.

Desde el entorno del mencionado ministro colocan, a modo de ejemplo, lo que sucede con los bancarios: el sindicato que lidera Sergio Palazzo consiguió en 2021 un incremento salarial del 51%, con sumas fijas para el primer trimestre de este año. “Acá estamos enfocados a las paritarias básicamente, a no perder poder adquisitivo del salario y que no nos afecte como trabajdores”, dicen desde el lado del diputado nacional del Frente de Todos sobre las negociaciones que ya encararon.

De todos modos, todos los actores son conscientes de que las herramientas que forman parten del debate para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores son insuficientes si no se ataca el mayor de los males: la inflación.

Según Hugo Godoy, referente de la CTA Autónoma, la discusión paritaria en estos momentos es “necesaria”, pero “no alcanza”. “Hay una incapacidad del Gobierno para ponerle límite a la especulación en las grandes empresas formadores de precios, que son monopólicas. Y no alcanza porque el 50% de los trabajadores tiene empleo informal o precario. Por lo tanto, se deben poner en marcha otros mecanismos, como aumentar el SMVM. Y se debe producir un shock de distribución de ingresos, nosotros insistimos en un salario universal que garantice un piso de dignidad”, explicó ante este medio.

Hugo Moyano en el paro de San Nicolás

La ciudad bonaerense de San Nicolás no contó este sábado con recolección de residuos ni servicios de barrido y limpieza a raíz de un paro que determinó Camioneros, en repudio de la detención de dos dirigentes del gremio que bloquearon a la empresa familiar Rey Distribución, de San Pedro, en febrero de 2021. La medida de fuerza contó con la participación de Hugo Moyano, pero no de su hijo Pablo, que finalmente no viajó. El histórico gremialista dijo, en conferencia de prensa, que lo que sucedió con los dirigentes del sindicato “es un disparate total y una aberración”, con duras críticas hacia el sistema judicial: “Tienen que respetar el derecho que tienen los trabajadores de defender los intereses que representan, eso solamente les pido, respeto como el que tenemos nosotros”, dijo Moyano.