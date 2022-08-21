21 de agosto de 2022

Noticias de Plottier

Períodico Radiofónico Digital

Plottier 

*COMUNICADO* – al Socio beneficiario de la tarifa social

alternativa
ESTAMOS REALIZANDO CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A BENEFICIARIOS.
PRESENTARSE EN CASITA DE LA COOPERATIVA DE AGUA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS, SITA EN CALLE URUGUAY Y BOLIVIA, B° 25 DE MAYO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
✅ DNI
✅ BOLETA DE AGUA “”ULTIMA”””
✅ NOMENCLATURA CATASTRAL DE LA VIVIENDA
✅ ULTIMO RECIBO DE HABERES JUBILATORIOS
✅ CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SI HUBIERA)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022
LA NO ACTUALIZACION SOLICITADA SERA MOTIVO DE SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO
#cooperativadeaguaplottier trabajando para el vecino 👷‍♀️👷💧
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