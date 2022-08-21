*COMUNICADO* – al Socio beneficiario de la tarifa social
ESTAMOS REALIZANDO CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS A BENEFICIARIOS.
PRESENTARSE EN CASITA DE LA COOPERATIVA DE AGUA, DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS, SITA EN CALLE URUGUAY Y BOLIVIA, B° 25 DE MAYO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
DNI
BOLETA DE AGUA “”ULTIMA”””
NOMENCLATURA CATASTRAL DE LA VIVIENDA
ULTIMO RECIBO DE HABERES JUBILATORIOS
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SI HUBIERA)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022
LA NO ACTUALIZACION SOLICITADA SERA MOTIVO DE SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO
#cooperativadeaguaplottier trabajando para el vecino
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