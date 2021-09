Comunicación para la implementación de «Expansiones Gastronómicas»

La pandemia afectó económicamente a muchos rubros comerciales, y el gastronómico se vio especialmente afectado a causa de la reducción en la cantidad de personas que se pueden recibir en los locales.

Para dar respuesta a esta problemática se presentó y aprobó en 2020 el proyecto de expansión para los sectores gastronómicos, que consiste en ampliar la zona de atención al público en el área propia de estacionamiento, a efectos de poder colocar allí mesas y sillas.

Asimismo, se brinda a la ciudadanía áreas de esparcimiento para el encuentro con sus vínculos, garantizando la sanidad de todos y el distanciamiento social obligatorio. resultando un espacio abierto óptimo a tales fines.

Este proyecto, como ya se mencionó anteriormente, fue aprobado en noviembre de 2020 pero, al día de la fecha, no ha sido reglamentado por el ejecutivo, por lo que aún no puede ponerse en práctica.

Con el fin de solicitar al Ejecutivo Municipal que implemente pronto la ordenanza N° 4173/20, se presentó y aprobó por unanimidad del cuerpo legislativo un proyecto de comunicación.

“La verdad es que cuando los proyectos se aprueban por unanimidad y luego no se reglamentan se siente como un trabajo perdido, pero no deja de ser un paso dado, así que agradezco el apoyo del cuerpo legislativo a esta proyecto de comunicación. Considero que es importantísimo que se implemente esta decisión en nuestra ciudad, no solo porque nos va a cambiar la óptica de la perspectiva que cada ciudadano va a tener de nuestras calles, de nuestras veredas y de nuestros locales gastronómicos, sino porque también le va a facilitar al rubro la posibilidad de tener mayor rotación de mesas y mayor sector de atención al público que, considerando las últimas temporadas que han tenido, es un gran alivio.

Esperemos que con este proyecto de comunicación, el Ejecutivo tome las decisiones necesarias para poder implementar. No es complejo, de hecho en el proyecto ya se habla de la reglamentación y cómo llevarlo adelante porque ya han pasado por la experiencia ciudades cercanas como Neuquén, Cipolletti, Centenario que ya lo han implementado y han trascendido no solo la temporada de verano, sino que también lo han sostenido durante la de invierno”, expresó el concejal Benjamín Ventura.

