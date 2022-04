¿Cómo ser hombre hoy?, un interrogante de la época

“Los muchachos de hoy” es el título que da inicio a la primera edición de Ecos, una revista que surge del Centro de Investigación y Docencia de Neuquén , Instituto Oscar Massotta (IOM2). La propuesta reúne varios ensayos que van desde el discurso psicoanalítico, pasando por el antropológico, jurídico y literario, entre otros. Como un intento de abordar, de decir, de producir ecos desde la pluralidad acerca de las masculinidades de la época.

“Los condicionantes de los discursos dominantes de la época recorren los semblantes de estos muchachos atravesados, especialmente hoy, por la mirada de lo femenino, más precisamente por la revolución femenina”, así lo explica Damián Pérez, psicoanalista y director de la revista.

Pérez, uno de los ensayistas, contó que la temática surgió desde la propia clínica, como el psicoanálisis describe a su práctica; “hace años nos venimos encontramos con muchos varones que vienen con esa pregunta: ¿Cómo ser hombre hoy?”.

“Lo que sucede a nivel social se refleja en la clínica, llegan muchos pacientes que se hacen preguntas que circulan en lo social y que tienen que ver con las masculinidades. A partir de la revolución feminista muchos jóvenes, especialmente adolescentes, viene con esa inquietud sobre cómo ser, cómo acercarse a una mujer, por ejemplo”.

Pérez detalla que los movimientos feministas vinieron a cuestionar conceptos que estaban establecidos, desde el más rústico hasta el más permeable.

Lo que orienta al psicoanálisis, como expresó en su escrito – «Un hombre, un homb, un ho…» – es la singularidad del uno por uno, esto iría en contra de la oferta social, “soy esto”, “soy lo otro”, esas formas de identificarse a algo masivo borran las particularidades.

Precisó que ya a fines de los años sesenta Jacques Lacan introduce el plural para uno de los conceptos básico de la disciplina analítica: “El Nombre de Padre” para definirlo como los Nombres del Padre que en sentido coloquial se asemeja a decir las cosas son de una forma y no de otra.

En Clínica de la de declinación, María Luján Ros dispone de ciertas coordenadas para ubicar de qué se trata cuando se habla de la caída del Nombre del Padre, “caída que hay que pensar respecto de lo que llamamos la autoridad que da la palabra. La autoridad tiene dos acepciones, el que autoriza es aquél que funda algo, pero también es aquel que imparte normas. Frente a esta caída uno empieza a ver un exceso de reglas y normas que no terminan de regular el goce”.

La antropóloga Paula Valeri recorre las tradiciones de varias comunidades y precisa que los estudios etnográficos revelan que el patriarcado es una construcción histórica. Fundamenta su tesis que no existe una correspondencia natural. Por ejemplo enumera varios pueblos denominados matriarcales: El pueblo Bijago en Guinea Bissau, el Juchiteca de México, el pueblo Msu de China y el Quero de Perú, entre otros.

“Hacer de hombre, hacerse hombre implica pensar en el uso de los semblantes que permiten dar cuenta de ello. Para cada discurso habrá una respuesta, para cada época, para cada cultura”, escribe la psicoanalista Marina Posata en su texto “Muchachombre”.

“Ni machista ni feminista” es el título del psicopedagogo Esteban Nunes que traza un recorrido sobre su experiencia al notar, por el discurso de una mujer, de los -sus- micromachismos- que con sus alumnos y alumnas intentan dilucidar.

“En mi casa cocino yo, lavo los platos yo, actividades para ayudar a mi pareja. Ayudas, preguntó Gisela desde su escritorio”. Fue el inicio de una deconstrucción.

Respecto a la deconstrucción en la entrevista a Christian Ríos se aprecia un contrapunto, el sesgo imperativo que puede tomar el deconstruirse y relata sobre un paciente “había logrado encontrar una solución y se veía acorralado por los discursos actuales que se le tornaban un tanto imperativos en el empuje a al deconstrucción”.

Sostiene que “si bien en la época no hay un significante ideal sobre qué es la masculinidad en este tiempo, advierte sobre el cuidado a no deslizarse hacia una mirada que añore un tiempo anterior. Ya que en cierto punto tiene su lado interesante para muchos sujetos al momento de nombrarse”.

Llegan muchos pacientes que se hacen preguntas que circulan en lo social y que tienen que ver con las masculinidades”. Damián Pérez, director de la revista Ecos que edita en Neuquén.

Florencia Crespi en su escrito “Se existe” retoma un recorte periodístico, :“poco tiempo después del accidente un médico lo sentenció en la cama del hospital, hablándole de hombre a hombre, diciéndole que no iba a poder tener una vida sexual. Confundiendo el cuerpo biológico con la sexuación. Para este médico si el órgano no funciona no hay sexualidad posible”, sin embargo este joven se las arregló con sexistir, existir.

Aquí las masculinidades -en plural- siguiendo a la autora permiten pensar en cierta flexibilidad de la fijeza en las identificaciones, y se pregunta sobre las dificultades a la hora de orientarse.

La verdad no puede decirse toda, escribe Jorgelina Scelzi a propósito del comentario sobre la película: La Gran Esposa, “es evidente que la película pone sobre la mesa, la reivindicación de derechos de la mujer, dejándolo claro en el slogan: nunca es tarde para lanzar la voz. Sin embargo deja traslucir lo que persiste aun después de develado el secreto. La verdad no puede decirse toda… hay algo que se escapa”.

La pareja, la próxima temática de Ecos

El equipo de IOM2 se encuentra trabajando en la segunda Edición de Ecos que tendrá como eje central la pareja. Damián Pérez, director de la revista, contó que se trata de otra temática que surge mucho en la clínica. Las nuevas formas de vincularse, las construcciones sociales sobre cómo deben ser las parejas, y las nuevas formas de enlazarse.

“Venimos escuchando toda la problemática que surgen, desde las aplicaciones y redes sociales, lo que se permite y se soporta del otro y lo que no”, contó el profesional.