Como Maduro, el embajador argentino en Venezuela denunció que el avión está «secuestrado» por la Justicia

Luego de que la justicia argentina decidiera incautar el avión venezolano por pedido de Estados Unidos, el canciller argentino en tierras caribeñas, Oscar Laborde, manifestó que hay una intención de «perjudicar» la relación entre ambos países.

“Hay una sensación del pueblo venezolano de injusticia. Queda claro que hay una intención de la Justicia y que muchos la padecen”, dijo en la mañana de este martes el funcionario sobre el avión que se encuentra en Ezeiza desde el 8 de junio y por el cual fueron retenidos sus 19 tripulantes, de los cuales cuatro tenían ciudadanía iraní.

En diálogo con AM750 en el programa La García, Laborde agregó que el avión “está secuestrado porque el juez lo ha determinado sin que aparentemente haya algo para reprocharles” a los tripulantes que todavía se encuentran demorados en el país.

Si bien manifestó que «no hay ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”, funcionarios como el diputado Pedro Carreño fueron críticos sobre la posición Argentina. “Exigirle al Gobierno argentino que devuelva el avión que es venezolano, y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del Imperio, si es un títere del imperialismo, o verdaderamente gobierna a ese país», fue la dura acusación contra el mandatario nacional.

Avión de la empresa Emtrasur, de Venezuela.

El último 11 de agosto, el juez Federico Villena hizo lugar al requerimiento de la justicia de Estados Unidos de incautar el avión por supuestas vinculaciones terroristas.

Consultado al respecto, Laborde dijo que «esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que esto sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC”.

El embajador afirmó que hay conveniencias que presionan más allá de la detención del avión que buscan deshilachar la relación entre Venezuela y Argentina. “Tengo la esperanza de que rápidamente se vaya a solucionar”, manifestó Laborde sobre el avión incautado.

Hace una semana, el funcionario argentino se reunió con el diputado Carreño para mostrarle su descontento por las críticas contra Alberto Fernández. En sus redes sociales, Laborde dijo que le había reprochado al legislador «sus agravios inadecuados e inoportunos«. «Ese tipo de situaciones dificultan el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el proceso de integración que la #PatriaGrande necesita», agregó.

El presidente Nicolás Maduro también fue crítico por la decisión de la justicia argentina. «Ahora se nos quiere embargar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida, o sea, que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo», expresó. Incluso hubo marchas pidiendo por la liberación del avión.

El presidente de Nicaragua también criticó a Alberto Fernández

Plegado a la posición de Venezuela, el presidente Daniel Ortega manifestó que el Presidente argentino “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante» que el que hace Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien «abiertamente es instrumento de los gringos”.

Además, habló de una traición de principios a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que propulsó Fernández. “No sé qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”, agregó Ortega. Actualmente, el mandatario argentino es el titular de la CELAC.

“¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?, ¿desde cuándo?”, se preguntó el nicaraguense con ironía.