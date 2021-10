Cómo la Inteligencia Artificial revolucionará nuestras vidas en los próximos 20 años

La Inteligencia Artificial será el desarrollo más importante del siglo XXI. Dentro de dos décadas, aspectos de la vida humana diaria serán completamente diferentes. Éste es el futuro que describen en AI 2041: Ten Visions For Our Future (Currency) Kai-Fu Lee, ex presidente de Google China y autor del bestseller AI Superpowers, y el célebre novelista Chen Qiufan para imaginar nuestro mundo dentro de 20 años y cómo será atravesado, moldeado y transfigurado por la Inteligencia Artificial.

Según los autores, la IA generará una riqueza sin precedentes, revolucionará la medicina y la educación a través de la simbiosis hombre-máquina y creará nuevas formas de comunicación y entretenimiento.

Sin embargo, al liberarnos del trabajo rutinario, la IA también desafiará los principios organizativos de nuestro orden económico y social. Mientras tanto, traerá nuevos riesgos en forma de armas autónomas y tecnología inteligente que hereda el sesgo humano.

La IA se encuentra en un punto de inflexión y la gente necesita despertar, advierten en la obra, que une ficción especulativa con análisis tecnológico en una especie de “ficción científica”.

Kai-Fu Lee y Chen Qiufan se basan en tecnologías o IA realistas que ya existen o que se puede esperar que maduren en los próximos 20 años. A través de 10 historias (acompañadas por un ensayo), ofrecen un retrato de nuestro mundo en 2041, basado en tecnologías con una probabilidad superior al 80% de que se cumpla en ese período de tiempo. “Puedo sobreestimar o subestimar algunos. Pero creo que este libro representa un conjunto de escenarios responsables y probables”, afirma Lee.

Y Lee tiene credenciales de sobra para realizar esta afirmación: durante los últimos 40 años ha estado involucrado en la investigación de IA y el desarrollo de productos en Apple, Microsoft y Google. Además, como asesor de gobiernos sobre estrategia de IA, puede hacer predicciones basadas en su conocimiento de los marcos normativos y de políticas, y el razonamiento detrás de ellos.

Las primeras siete historias se diseñaron para cubrir aplicaciones de tecnología para diferentes industrias en creciente complejidad tecnológica, junto con sus implicaciones éticas y sociales. Las últimas tres se centran más en cuestiones sociales y geopolíticas planteadas por la IA, como la pérdida de trabajos tradicionales, una abundancia de bienes sin precedentes, una desigualdad exacerbada, una carrera armamentista autónoma de armas, el comercio, desplazamientos entre la privacidad y la felicidad, y la búsqueda humana de un propósito superior. “Estos son cambios profundos, y los humanos podemos abrazarlos con compasión, explotarlos con malicia, capitular ante ellos con resignación o ser inspirados por ellos para reinventarnos a nosotros mismos”, asegura Lee.

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de software y hardware inteligentes capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. “La IA es la elucidación del proceso de aprendizaje humano, la cuantificación del proceso de pensamiento humano, la explicación del comportamiento humano y la comprensión de lo que hace posible la inteligencia. Es el último paso de la humanidad en el viaje hacia la comprensión de nosotros mismos, y espero participar en esta ciencia nueva pero prometedora”, había escrito un joven Kai-Fu Lee cuando era estudiante y se había postulado al programa de doctorado de la Universidad Carnegie Mellon, hace casi 40 años.

El científico informático John McCarthy acuñó el término “inteligencia artificial” en el legendario Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre IA en 1956. “Para mucha gente, la IA parece la tecnología por excelencia del siglo XXI, pero algunos de nosotros pensamos en ella hace décadas”, escribe en su flamante libro.

Las aplicaciones prácticas de lA alguna vez evolucionaron lentamente. En los últimos cinco años, sin embargo, explica que se ha convertido en la tecnología más novedosa del mundo. “Un punto de inflexión impresionante se produjo en 2016 cuando AlphaGo, una máquina construida por ingenieros de DeepMind, derrotó a Lee Sedol en un concurso de Go de cinco rondas conocido como Google DeepMind Challenge Match”

A diferencia del ajedrez, sus millones de fanáticos entusiastas creen que el juego de Go requiere “verdadera inteligencia, sabiduría y refinamiento intelectual similar al Zen”. La gente se sorprendió, entonces, de que el competidor de IA venciera al campeón humano. AlphaGo, como la mayoría de los avances comerciales en esta tecnología, se basó en el aprendizaje profundo, que se basa en grandes conjuntos de datos para aprender cosas por sí mismo.

“La IA se encuentra ahora en un punto de inflexión. Ha salido de la torre de marfil. Se acabaron los días del lento progreso. En los últimos cinco años, ha vencido a campeones humanos en Go, póquer y el videojuego Dota 2, y se ha vuelto tan poderoso que aprende ajedrez en cuatro horas y es invencible contra humanos. Pero no solo se destaca en los juegos. En 2020, resolvió un enigma biológico de 50 años llamado plegamiento de proteínas. La tecnología ha superado a los humanos en reconocimiento de voz y objetos, ha proporcionado a los “humanos digitales” un realismo asombroso tanto en apariencia como en habla y obtuvo calificaciones aprobatorias en exámenes de admisión a la universidad y licencias médicas”, dice Lee.

Así, vaticina que la Inteligencia Artificial penetrará prácticamente en todas las industrias. “Algunos creen que estamos en medio de una ‘burbuja de IA’ que eventualmente explotará, o al menos se enfriará. Aquellos con puntos de vista más drásticos y distópicos creen todo, desde la idea de que los gigantes de lA secuestrarán nuestras mentes y formarán una nueva raza utópica de cyborgs humanos hasta la llegada de un apocalipsis impulsado por lA. Estas diversas predicciones pueden surgir de una curiosidad genuina o de un miedo comprensible, pero suelen ser especulativas o exageradas. Se pierden la imagen completa”.

La especulación varía enormemente porque la IA parece compleja y opaca. “He observado que las personas a menudo se basan en tres fuentes para aprender sobre ello: ciencia ficción, noticias y personas influyentes”. Explica que en los libros de ciencia ficción y los programas de televisión la gente ve representaciones de robots que quieren controlar o ser más astutos que los humanos, y la superinteligencia se vuelve malvada.

Por otro lado, los informes de los medios tienden a centrarse en ejemplos negativos y periféricos en lugar de los avances incrementales cotidianos, los vehículos autónomos que matan a los peatones, las empresas de tecnología que usan la IA para influir en las elecciones y las personas que difunden información errónea y falsificaciones.

“Confiar en los líderes del pensamiento debería ser la mejor opción, pero desafortunadamente la mayoría de los que reclaman el título son expertos en negocios, física o política, no en tecnología de IA”, alerta. Entonces, sus predicciones a menudo carecen de rigor científico.

En ese sentido, está convencido de que hay muchas aplicaciones y escenarios interesantes en los que la IA puede mejorar profundamente nuestra sociedad. “En primer lugar, creará un valor impresionante para nuestra sociedad: PricewaterhouseCoopers estima USD 15,7 billones para 2030, lo que ayudará a reducir el hambre y la pobreza. También creará servicios eficientes que nos devolverán nuestro tiempo de recursos más valioso. Se hará cargo de las tareas rutinarias y nos liberará para realizar trabajos más estimulantes o desafiantes. Por último, los humanos trabajarán simbióticamente con esta tecnología, que realizará análisis cuantitativos, optimización y trabajo de rutina, mientras que los humanos contribuimos con nuestra creatividad, pensamiento crítico y pasión. La productividad de cada ser humano se verá amplificada, lo que nos permitirá darnos cuenta de nuestro potencial”.

Un área que está preparada para un gran avance es la IA para la atención médica: “Puede examinar posibles moléculas, objetivos y enfermedades potenciales. Puede examinar experiencias previas sobre cómo han funcionado o no las drogas. Puede descubrir las estructuras moleculares de los fármacos que actúan en diferentes tipos de personas. Al hacerlo, IA puede inferir y proponer nuevos candidatos para ensayos clínicos”, dijo el autor en una entrevista con Noema.

Así, los autores crean una red de historias diversas y visionarias que transcurren en diferentes partes del mundo: en San Francisco, la industria de la “reasignación de empleo” surge a medida que la inteligencia artificial de aprendizaje profundo provoca un desplazamiento laboral generalizado; en Tokio, un fanático de la música se ve envuelto en una forma inmersiva de adoración a las celebridades basada en la realidad virtual y la realidad mixta; en Mumbai, una adolescente se rebela cuando el procesamiento de macrodatos de la IA se interpone en el camino del romance.

El ex presidente de Google China reconoce que, sin dudas, los aspectos del desarrollo de la IA merecen nuestro escrutinio y precaución, pero es importante equilibrar estas preocupaciones con la exposición a la imagen completa y el potencial de esta tecnología de crucial importancia. “Como la mayoría de las tecnologías, no es intrínsecamente ni buena ni mala. Y como la mayoría de tecnologías, eventualmente, producirá impactos más positivos que negativos en nuestra sociedad”.

Lo cierto es que en 20 años, cuando llegue el momento en el que esta tecnología llegue a su punto de esplendor, los humanos deberán decidir si están dispuestos, o no, a confiar sus vidas a la Inteligencia Artificial. Los autores son optimistas: el futuro es brillante, y, si la dejamos, la IA podría empoderar a comunidades enteras.

