Cómo fue que Charlie Watts se unió a los Rolling Stones

Durante 59 años, Charlie Watts fue el corazón de Los Rolling Stones, el músico que mantuvo unidos a Keith Richards y Mick Jagger en los peores momentos y quien le dio su fuerza arrolladora a la banda de rock and roll más grande de la historia. Pero Watts no siempre estuvo ahí, incluso fue el último en redondear la formación que grabó desde los primeros singles hasta la muerte de Brian Jones, en 1969.

El baterista siempre estuvo rondando el espectro del grupo ya que era un integrante regular de la formativa Alexis Korner Blues Incorporated, donde los proto Stones hicieron sus primera armas. Watts, un estudiante universitario instruido en el jazz, recibía un pago por su trabajo durante los shows, algo que el trinomio Jagger/Richards/Jones todavía no podía ofrecerle. “Babeamos por Charlie durante meses”, le contó el guitarrista a la revista Variety en una entrevista reciente. “Él empezó a asistir a los ensayos, que era todo lo que hacíamos en esos días: ensayar”.

Fanatizado por los bateristas de Chicago (Earl Phillips, Francis Clay), sintió la necesidad de cruzar ese límite que propone lanzarse al vacío y jugársela. “Charlie no quería ser otro músico de jazz en un gran estanque, supongo que fue algo que escuchó en la música que estábamos escuchando y tratando de tocar”, dijo Richards.

El 9 de enero de 1963, Watts finalmente “firmó contrato” para convertirse en un Rolling Stone, con la promesa de cobrar por show y meses antes de que grabaran su primer single (el cover ”Come on” de Chuck Berry) . “Charlie aportó otra sensibilidad, el toque jazzero pero no tocaba muy pesado. A veces, si lo enojaba lo suficiente, lo hacía. Esa era la única forma en que podía hacer que tocara realmente pesado: enojarlo”, recordó Jagger. Juntos grabaron las mejores canciones de la historia hasta la muerte del baterista en agosto de 2021.

Cinco grandes baterías de Los Stones

Get Off Of My Cloud

Uno de los primeros clásicos del grupo también es la demostración empírica del nervio motor que genera Watts con un patrón de batería que se repite durante toda la canción y hace que no puedas escuchar casi nada más que su toque hipnótico.

Gett Off My Cloud, en el recital llamado «Bridges To Babylon» Tour, en el Weserstadion de Bremen, el 2 de septiembre de 1998.

Paint it Black

En una canción icónica, con tantos elementos fuera del eje de los Stones ‘66, Charlie Watts destaca desde el primer golpe y mantiene esa identidad a lo largo de los fills y el ataque en el puente en una de las interpretaciones más pomposas de su carrera.

The Rolling Stones tocando uno de sus temas más importantes en el recital que realizaron en La Habana, Cuba.

Gimme Shelter

Dentro del Olimpo de grandes composiciones de los Stones y fiel al riff enmarañado de Richards, Watts abre con su golpe las puertas del abismo en una oda que sintetiza el final del verano del amor y se convierte en el empuje a lo largo de un tema que marca una bisagra en el estilo compositivo del grupo.

Otro de los grandes éxitos de la banda británica, con Charlie Watts como estandarte.

19th Nervous Breakdown

Mientras los Stones se erigían como parte de la British Invasion, este single da cuenta del estilo jazzero que Watts nunca quiso alejarse demasiado mientras las canciones continuaran funcionando.

Beast of Burden

Watts puso toda su genialidad al servicio de la canción, sin la intención de lucirse. Es en gran parte su mayor aporte al sonido Stones, su lucimiento personal no afecta negativamente las composiciones de Jagger/Richards sino que las potencian y “Beast of Burden”, posiblemente la mejor canción dentro del excelente Some Girls, es la mejor prueba de adaptabilidad dentro de la discografía.

Este video fue filmado durante el US Tour de 1978 en un concierto en vivo en Texas.