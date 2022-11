Como Cristina Kirchner con Mauricio Macri, Jair Bolsonaro no quiere colocarle la banda a Lula

Bolsonaro, desde el primer día del año próximo, se dedicará a crear un «gabinete en las sombras» que controle al nuevo presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Ya hizo trascender que no piensa estar para entregarle la banda presidencial a su vencedor en el traspaso de mando. Decidió que esa tarea la lleve adelante su vice, Antonio Mourao.

Un ejemplo reciente: Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en 2015

Cuando cambiemos triunfó en la elección de 2015 se comenzó a especular con esa posibilidad: dónde hacer el traspaso presidencial -en la Casa de Gobierno o en el Congreso- y, sobre todo, quién le colocaría la banda al presidente electo. Cristina Fernández de Kirchner desistió de ser ella quien, como mandataria saliente, encabezara el acto para traspasarle el mando a Mauricio Macri.

Una curiosa interpretación del momento del término de los mandatos hizo que asumiera temporalmente la primera magistratura el presidente provisional del Senado. Fue así que Federico Pinedo terminó colocándole la banda presidencial a Macri en la Casa Rosada.

Argentina, 2015. Mauricio Macri, asume como presidente y recibe la banda presidencial de manos de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado (Foto: Gentileza La Voz)

Desplante a la brasileña

La historia puede repetirse, pero ahora en Brasil. Bolsonaro será presidente hasta el momento en que Lula asuma su tercer período como mandatario. Pero el Jefe de Estado saliente no estará para colocar la banda sobre el líder del Partido de los Trabajadores. Faltará esa foto en Brasilia. En lugar de Bolsonaro estará Mourao para cumplir con esa tradición. Incluso, otra versión que maneja la prensa es que el líder de la derecha viajaría fuera de Brasil para no estar presente en los actos de asunción de Lula.

El vicepresidente saliente, Antonio Mourao está dispuesto a colocarle la banda a Lula si Bolsonaro no lo hace (Foto: Gentileza O Globo)

Mensaje a Bolsonaro: «Hay que dejar de llorar»

El vicepresidente Mourao, en una entrevista dada luego de las declaraciones de Bolsonaro, fue categórico con el proceso electoral y lo que viene ahora: la transición.

Con claridad, expresó: “Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado (en referencia a Lula). Si estuvimos de acuerdo en jugar, no hay nada que reclamar«, y dejó un mensaje para Bolsonaro sin nombrarlo: «A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego”.

Sobre el tema del traspaso de la banda presidencial, Mourao también planteó dudas sobre qué hará Bolsonaro: “Es una situación hipotética, vamos a esperar el momento. Él puede determinar que yo lo haga, o puede tomar otra determinación”.