Comisarías no quisieron tomar denuncias de violencia a mujeres

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad advirtió que, en el marco de la pandemia por el coronavrius, algunas comisarías de la ciudad no quisieron tomar denuncias a mujeres en situación de violencia, no cumplieron con los rondines policiales establecidos por la Justicia y no acudieron ante la activación de los botones antipánico

Desde que esta área empezó a funcionar en la capital neuquina, se dispuso un equipo de acompañamiento jurídico y psicológico gratuito para la atención de mujeres. En este marco fue que dese el área confirmaron las irregularidades por parte de la Policía a la hora de asistir a 15 mujeres que son acompañadas por la Municipalidad, durante la cuarentena obligatoria.

La subsecretaria de las mujeres, Alejandra Oehrens, confirmó a LM Neuquén que la mayor cantidad de reclamos fueron por parte de mujeres que acudieron a la Comisaría 16 y la Comisaría 18, aunque también están incluidas otras dependencias como la Comisaría Segunda y la Comisaría 12. “Son muchos los casos y se dan en su mayoría con la Comisaria 16 y 18 de la zona oeste”, afirmó.

Desde el área municipal informaron a LMN que, desde el inicio de la cuarentena obligatoria, detectaron cinco mujeres que quisieron hacer la denuncia por violencia y se lo negaron, y una mujer a la que el personal policial le dijo que si iba a la Comisaría sería demorada por incumplir la cuarentena. En cuanto a las medidas de protección dispuestas por la Justicia, informaron que cinco mujeres denunciaron que los rondines policiales “se espaciaron”, por lo que no asisten con la frecuencia debida; mientras que cuatro mujeres denunciaron demoras de entre 30 y 40 minutos en asistir ante la activación del botón antipánico (una de ellas lo denunció tres veces).

Ante estas situaciones, la subsecretaría empezó a tener reuniones virtuales con los comisarios de cada una de las dependencias policiales con las que tuvieron problemas “porque no les querían tomar la denuncia por la pandemia del coronavirus, porque los rondines no están funcionando, porque se activan los botones antipánico y la Policía nunca llega”, señaló Oehrens.

Esta semana, la reunión fue con José Orellana, a cargo de la Comisaría Segunda, y la próxima semana tienen previsto reunirse con las Comisaría 18, 16 y 12.

“Lo que motivó esta decisión son los requerimientos de las mujeres víctimas de violencia. Esto lo sabemos en base a lo que nos dicen ellas”, aseguró la funcionaria, y destacó que el objetivo de los encuentros es “asesorarlos a ellos y que vean que son casos puntuales de víctimas que ni la Policía ni la Comisaria responde a la defensa de su integridad física”. Y recalcó: “Lo que estamos reclamando no es para la subsecretaria, es para las mujeres que pueden ser víctimas de femicidio”.

Las Comisarías deben tomar las denuncias

En este sentido, Oehrens recordó que de acuerdo al decreto nacional del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, las mujeres en situación de violencia pueden acudir a cualquier comisaría acompañadas por una persona y radicar la denuncia, para lo que no se necesita un permiso habilitante. “Las mujeres no deben ser detenidas y pueden ser acompañadas por una persona a realizar las denuncias”, aclaró.

Oehrens destacó el trabajo del área municipal por garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres: “Nosotras no promocionamos derechos, lo que hacemos es abordar y garantizar los derechos a las mujeres. Eso es parte de nuestra tarea, seguir muy de cerca que todo sea cumplido, que la mujer esté totalmente resguardada judicialmente y policialmente por su integridad y la de sus hijos”.

Además, dijo que este tipo de situaciones no son nuevas pero fueron advertidas por el área tras tomar contacto directo con las víctimas. “Esto es de larga data, hace muchísimos años se viene teniendo problemas con este sistema de custodia, con los rondines, con el botón antipánico. No es algo que lo estamos descubriendo ahora, simplemente que desde la Subsecretaría sí nos hacemos responsables y seguimos cada uno de los casos y nos preocupa”, consideró.

La casa integral de las mujeres Aliwenko volvió a funcionar esta semana luego de permanecer con las puertas cerradas y con atención virtual. Funciona de 9 a 12 y para asistir al lugar hay que sacar turno previamente, al teléfono 4491218. Después de ese horario y hasta las 22, están disponibles cinco líneas telefónicas y de WhatsApp: 2995940216, 2995940203, 2995940182, 2995940202, 2995940258. Todas sirven para la asistencia jurídica y psicológica gratuita que dispone el organismo.

Siguen las cautelares

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén determinó la prórroga automática de todas las medidas cautelares de protección de personas, mientras siga vigente el aislamiento.

De esta forma, tanto las restricciones de acercamiento como los rondines policiales continúan vigentes, a pesar de la fecha inicial establecida como vencimiento, y deben ser cumplidos por el personal policial a cargo.

