COMIENZAN LOS CONTROLES EN RUTA 22

Vecinos: queremos comunicarles que a partir de este martes comienzan los controles exhaustivos sobre Ruta 22 y Río Colorado; Río Colorado y San Martín y Río Colorado y Bolívar.

Tienen como fin disminuir el tránsito hacia y desde Neuquén, con el objetivo de frenar la circulación del virus que crece de manera muy preocupante.

Sólo podrán circular aquellos trabajadores considerados “esenciales” y que están comprendidos en los 24 rubros del Decreto 297/20.

Además, se dispuso bloquear los accesos alternativos a la ciudad de Plottier, para permitir un mayor control de quienes ingresen o egresen.

A todos se les solicitará el Certificado Único de Circulación con código QR, y se les tomará la temperatura.

Entendemos que estas medidas le generarán inconvenientes a muchos vecinos que desean trasladarse por cuestiones personales a Neuquén. Se toman con el sólo objetivo de proteger la salud de la población y minimizar las posibilidades de contagio o de circulación del virus ante la duplicación de casos de Covid -19 en menos de una semana.

En Plottier tenemos solamente cuatro casos, dado que hoy nos comunicaron que tenemos una persona recuperada, y no queremos que esa cifra crezca. Acompáñenos con estas decisiones que son por el bien de todos.

Y como medidas preventivas recuerde mantener la distancia de dos metros, utilizar barbijos,lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel y desinfección de superficies y elementos de uso personal. Siendo responsables y solidarios, nos cuidamos entre todos.

QUIENES PODRÁN CIRCULAR:

Los 24 rubros esenciales que podrán circular sin dificultades a partir de mañana son :

1. Personal de salud, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

Todas las demás actividades que se fueron autorizando con posterioridad a estas 24 primeras, son consideradas “exceptuados” y no podrán trasladarse a Neuquén, ni ingresar a Plottier mientras tenga vigencia esta medida de restricción de circulación.

Solicitamos a los vecinos la mayor comprensión, entendiendo que estas medidas extremas permitirán brindar mayor seguridad, en momentos donde se aguarda un crecimiento exponencial de casos en la región.

