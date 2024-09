Comenzó una nueva era en la selección argentina: los nueve jugadores que son parte del recambio para el Mundial 2026

Todo tiene un final. Podemos evitar pensar en cuándo ocurrirá, pero los cierres son imposibles de esquivar muchas veces, y aún más en el fútbol. El retiro de Diego Maradona fue un antes y un después para varias generaciones que se criaron en base a sus gambetas y diabluras dentro de la cancha. Su partida de la selección argentina obligó a un recambio que, aunque doloroso, era inevitable. Y lo mismo sucede en estos días por la salida de dos piezas importantes del Ciclo Scaloni dentro y fuera de la cancha seguido de nueve futbolistas que renuevan un plantel campeón de todo en el corto plazo.

Las renuncias de Ángel Di María (36 años) y Franco Armani (37 años) inauguran un sendero por el que seguirán más temprano que nunca Nicolás Otamendi (36 años) y Lionel Messi (37 años), aunque éste último no ha descartado jugar el Mundial 2026, donde se podría vislumbrar una importante renovación con aquellos héroes de Qatar.

La baja de Armani abrió el juego para la citación de dos hombres en un lugar clave de la cancha que posee un titular asegurado como Dibu Martínez y la suplencia marcada de Gerónimo Rulli. La convocatoria hecha por el entrenador Lionel Scaloni incluyó a Walter Benítez y Juan Musso como alternativas bajo los tres palos. El primero viene de ser campeón de la Eredivisie con el PSV de los Países Bajos, mientras que el ex hombre de Racing levantó la Europa League con el Atalanta y, esta temporada, fichó en el Atlético de Madrid, donde será suplente de Jan Oblak.

Walter Benítez fue campeón local con el PSV de los Países Bajos

Por otro lado, la ausencia de Fideo le brinda mayores oportunidades para mostrarse a Alejandro Garnacho. El reciente nominado al Trofeo Kopa al mejor jugador Sub 21 del mundo tuvo una temporada de consolidación con el Manchester United en la Premier League, fue parte del plantel campeón de la Copa América 2024 (jugó 66 minutos en la victoria contra Perú por la fase de grupos) y acumula seis encuentros con la Celeste y Blanca (no marcó goles).

El cuarto nombre de esta nómina, que también se ve favorecido por la salida de Di María, es Matías Soulé. El extremo derecho marplatense de 21 años surgido de Vélez, con pasado en Juventus y actualidad en la Roma estuvo a las órdenes de Javier Mascherano en la Sub 20 y la Sub 23, participó del Mundial Sub 20 celebrado en el país, donde jugó toda la fase de grupos y fue suplente en el partido que selló la eliminación ante Nigeria. El ex hombre del Frosinone no demoró mucho tiempo en impresionar a sus compañeros con un golazo de volea en una práctica de la Selección Mayor.

Valentín Carboni se suma a la lista de variables ofensivas a disposición del cuerpo técnico. Con solo 19 años, el futbolista con pasos por las Inferiores de Lanús, el primer equipo del Inter de Milán, el Monza y ahora a préstamo en el Olympique de Marsella fue la sorpresa de la convocatoria a la Copa América, muchos compañeros bromean por su vínculo cercano con Papi Scaloni y fue elogiado por Lionel Messi: “Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo, así como muchos de los chicos que vienen con mucha fuerza”.

Valentín Carboni fue elogiado por Lionel Messi (@valencarboni_)

A estos cinco nombres, se suman otras alternativas en distintos sectores de la cancha, como ocurre en el lateral izquierdo con Valentín Barco. El futbolista del Brighton cedido al Sevilla de España por esta temporada debutó el último fin de semana jugando los 90 minutos en la derrota contra el Girona en condición de local. El ex hombre de Boca Juniors se había impuesto en la mirada de Scaloni por encima de Marcos Acuña, pero el Huevo fue convocado de emergencia en reemplazo de Nicolás Tagliafico.

Además, Ezequiel Fernández se suma al recambio generacional a los 22 años. Equi brilló en la mitad de la cancha con el Xeneize y esos rendimientos lo llevaron a estar en la carpeta del Porto y el Olympique de Marsella, entre otros clubes, sumado a disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no volvió a la Ribera en su regreso. Ejecutó su cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares y emigró a Al Qadsiah de Arabia Saudita, donde es compañero del ex Real Madrid, Nacho; del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang; y el uruguayo Nahitan Nandez.

Scaloni se manifestó indirectamente por esta decisión de vida, ya que descartó que la citación de Paulo Dybala tenga que ver con su rechazo de una oferta de ese país para seguir en la Roma: “No tiene relación con que se haya quedado en Italia. Nosotros valoramos lo que hace el jugador por lo que hace dentro de la cancha”. Tampoco sería una excepción en el mapa del fútbol mundial porque N’Golo Kanté jugó la última Eurocopa con Francia más allá de pertenecer al Al Ittihad árabe.

Equi Fernández fue vendido en el segundo semestre al fútbol de Arabia Saudita

Al igual que el Equi Fernández, hay otros dos nombres que no han tenido su bautismo en la Mayor: Giuliano Simeone y Valentín Castellanos. El hijo del Cholo Simeone, de 21 años, surgió en River Plate y emigró al Atlético de Madrid en 2020. Tuvo dos pasos a préstamo en Zaragoza y Alavés y deslumbró a Mascherano en pocas prácticas para ser elegido entre los convocados a los JJOO. En el Colchonero es tenido en cuenta por su padre: fue suplente en tres partidos e ingresó seis minutos en la victoria contra Athletic Club.

El Taty Castellanos nació en la Argentina, pero realizó su carrera fronteras afuera con pasos por Chile y Uruguay hasta su desembarco en el New York City de la Major League Soccer (MLS). Fue en calidad de cedido al Girona, donde le estampó cuatro goles en un partido al Real Madrid, y dio el salto a mitad de 2023 con destino a la Lazio de la Serie A. Convirtió seis goles y cinco asistencias en 46 partidos de su primera temporada, mientras que en la actual está intratable con dos festejos y un pase gol en tres compromisos.

El futuro ya llegó, y está lejos de ser una frase hecha. La selección argentina afrontará seis jornadas de Eliminatorias en lo que resta del año y la comodidad en la clasificación, que otorga seis boletos a la Copa del Mundo, podría facilitar la presentación de distintos valores con proyección. El capitán de tormenta será Scaloni, quien ya demostró estar más que a la altura en el manejo de los egos y la carga de minutos dentro de un equipo que casi no sabe lo que es perder con solo dos derrotas desde julio de 2019 (Arabia Saudita en el Mundial y Uruguay por Eliminatorias).