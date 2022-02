Comenzó en la Legislatura el debate para la reforma del Código Procesal Civil

Esta tarde se inauguró, en la Legislatura neuquina, el ciclo “Debate abierto” sobre la reforma procesal civil en la provincia. En la ocasión, disertaron los reconocidos letrados en la materia, Eduardo Oteiza y Gustavo Calvinho, quienes coincidieron en que Neuquén presenta un escenario propicio para avanzar en la reforma tras el antecedente en materia penal.

El encuentro, que tuvo lugar en el hall del edificio legislativo, contó con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, y del vicegobernador Marcos Koopmann, impulsor de la reforma, en el marco de un programa de trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado, que continuará con exposiciones de distintos especialistas dirigidas al público en general. En efecto, las conferencias de Oteiza y Calvinho pudieron ser escuchadas en vivo por el sitio oficial de la Legislatura neuquina.

Al inaugurar el ciclo, el vicegobernador Marcos Koopmann aseguró que la reforma procesal civil apunta a transitar el mismo camino que el código procesal penal neuquino, “un código modelo” y, en ese sentido, anunció la inminente creación de una comisión especial interpoderes que comenzará a funcionar una vez que se retome la actividad parlamentaria en el mes de marzo. “Está el convencimiento y la convicción política de que este es el camino, la ciudadanía nos planteó cuál es la justicia que quiere: cercana, simple, ágil, con respuestas”, dijo Koopmann, tras remarcar que esa será la premisa de trabajo.

Asimismo, el vicegobernador resaltó la importancia que la reforma del código vigente, sancionado en 1975, tiene para la provincia. “Tenemos que simplificar el mensaje, que la ciudadanía sepa que nos estamos ocupando de un tema que atraviesa todos los espacios; desde un contrato de alquiler, un divorcio, un accidente de tránsito y muchas otras situaciones comunes que todos vivimos a diario”, puntualizó.

Por su parte, previo a las conferencias, también hizo uso de la palabra el gobernador Omar Gutiérrez, quien mencionó que el resultado final permitirá la creación “de un nuevo Código, no sólo de una reforma” en tanto el objetivo es “ampliar y construir más beneficios” en la administración de la justicia civil. Recalcó que el debate será con la participación activa de la ciudadanía y de los distintos sectores interesados, a fin de alcanzar una “justicia accesible que no tenga la centralidad en el expediente sino en la persona”. Finalmente, el mandatario pidió que la nueva redacción no contenga “compartimentos estancos” y, en esa línea, solicitó que incorpore una serie de ejes “que deben estar”, tales como la igualdad de género, el abordaje de las discapacidades, las corrientes migratorias y el respeto por los pueblos originarios.

A su turno, el titular del TSJ, Germán Busamia, puso a disposición la estructura judicial para avanzar en la reforma y reivindicó que constituya el primer tema de agenda parlamentaria y ejecutiva del año en curso. A la vez, indicó que el Poder Judicial “es el principal interesado porque revertirá el descrédito social que existe hacia la administración de la justicia” en la provincia, al tiempo que recordó que la reforma procesal civil alcanza además el orden comercial, familiar, laboral y procesal administrativo.

Las exposiciones

En su intervención, Eduardo Oteiza se refirió a la reforma del Código Nacional como antecedente, ocasión en la que sugirió una serie de alternativas metodológicas, tales como iniciar con la redacción de un índice, plasmar los principios rectores y dirigir el nuevo texto al usuario del servicio y no a los operadores. El especialista pidió que la reforma local no deje de lado la idiosincrasia neuquina y que, por lo tanto, no tome modelos impuestos que resultarán de difícil aplicación. El letrado mencionó que el Código vigente data de la dictadura y, en ese marco, cuestionó que “el instrumento para que se respeten los derechos sea de un gobierno no constitucional”.

Oteiza mencionó que la provincia, tras haber reformado el Código Procesal Penal, cuenta con experiencia para avanzar en la reforma civil, ocasión en la que enfatizó en la importancia de contar con estadísticas y datos oficiales que permitan “medir para saber qué tenemos que cambiar”. Asimismo, se pronunció a favor de escuchar a todos los actores involucrados directamente –jueces y abogados- y a la comunidad académica.

A su turno, Gustavo Calvinho coincidió en la importancia de garantizar la participación ciudadana en el debate, e hizo hincapié en mantener el sistema adversarial que diferencia las funciones de juzgar y alegar, implementado bajo el Código Procesal Penal aprobado en el 2011. En ese sentido, Calvinho dijo que el Código debe “bajarle la carga a los jueces”, quienes deben dictar sentencia mientras que los abogados deben litigar, para lo cual –insistió el experto-, deben capacitarse y formarse.

La agenda de conferencias se completará el próximo 7 de marzo con la intervención de expertos propuestos por la Universidad del Comahue y del Colegio de Abogados, y, habrá una tercera jornada (con fecha a confirmar), con la participación de la reconocida jurista Aída Kemelmajer, que disertará exclusivamente sobre el fuero de Familia.

Participaron del encuentro de hoy, diputados y diputadas provinciales, y autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado.

Sobre los disertantes

Eduardo Oteiza es profesor de la Carrera de Maestría en Derecho Procesal en la Universidad de la Plata; fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal; del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal; profesor invitado de distintas universidades extranjeras y consultor internacional; integró el Consejo Consultivo del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina (2016-2019) que redactó las bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; y fue uno de los especialistas designados para redactar la ley de procesos colectivos y la ley modelo sobre sistema unificado sobre violencia intrafamiliar.

Gustavo Calvinho es doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal y abogado; director de la Maestría en Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Procesal Civil de Facultad de Derecho de la Universidad Austral; profesor universitario; Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal; autor de numerosas publicaciones en materia procesal judicial y fue miembro de la Comisión Redactora del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, e integrante de la Comisión Interpoderes para la revisión de las normas generales del proceso civil y comercial, proceso laboral, proceso de familia y contencioso administrativo de la Provincia de Chubut.

Neuquén, 7 de febrero de 2022.-

