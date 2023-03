Coldplay llega a los cines con uno de los shows de la Argentina: “Music Of The Spheres: Live At River Plate”

Coldplay anunció la llegada a los cines del mundo la película “Music Of The Spheres: Live At River Plate”. Se trata del registro de uno de los shows que el grupo británico brindó en octubre, en el estadio Monumental, ante una multitud.

Originalmente, el recital se transmitió en vivo en salas de más de 80 países con muy buena respuesta del púbico. Los fans del mundo no se quisieron perder de la posibilidad de disfrutar de los éxitos de Coldplay, más una increíble puesta en escena.

Leé más: Coldplay en la Argentina: Jin de BTS estrena su canción y se podrá ver en vivo en los cines

Según un comunicado de prensa, la presentación cinematográfica contará con imágenes y sonido remezclados y remasterizados, capturados por 30 cámaras, drones y técnicas de filmación de 360° dirigidas por Paul Dugdale, ganador del BAFTA y nominado al Grammy.

Como novedad, el film tendrá una gran cantidad de imágenes que no aparecieron en la transmisión en vivo. La presentación en el cine también incluirá un cortometraje exclusivo detrás de escena con nuevas entrevistas a los integrantes de Coldplay. Según informó el grupo, los fans podrán disfrutar de Music Of The Spheres: Live At River Plate”, el 19 y 23 de abril.

El regreso del grupo a la Argentina el año pasado se convirtió en un fenómeno total de récords: es la banda con más estadios River -superando a Roger Waters, que había hecho nueve en 2012- y la banda con más entradas vendidas en una sola gira en la historia del país. El 8 de diciembre, el grupo se despidió con un impactante recital en el Monumental.

A lo largo de la seguidilla de shows, los británicos sorprendieron con invitados como Jin, integrante de BTS, Tini, y Charly Alberti y Zeta Bosio para hacer versiones de clásicos de Soda Stereo “De música ligera” y “Persiana americana”. Otra de las figuras que subió al escenario en el último show fue el colombiano Manuel Turizo para interpretar su hit “La bachata”.

Chris Martin contó que el nuevo disco de Coldplay está casi listo y adelantó que se llamará “Moon Music”

La banda se prepara para la salida de nuevas canciones. En una entrevista con un medio canadiense, a fines de enero, Chris Martin reveló algunos detalles y anunció el nombre que tendrá el material. A su vez, el músico destacó que será una continuación de su último trabajo de estudio.

“Estamos terminando un álbum llamado Moon Music, que es el segundo volumen de Music Of The Spheres, pero falta un tiempo para que salga”, describió el líder de Coldplay a City News.

Play Video

Tramo final del show de Coldplay

El cantante también aseguró que podrían llegar a tocar algunas nuevas canciones en algún momento del año. La banda también resaltó el talento de artistas que han contribuido y colaboraron con ellos en este último tiempo.

Play Video

A mediados de enero, Coldplay publicó un video en sus redes sociales para hacer un importante anuncio. “No podemos esperar a sentir todo esto otra vez. Nuevas fechas están por llegar”, escribieron sobre el nuevo tramo del tour que empezará en marzo en Brasil y que seguirá con varias fechas por Europa, Canadá y los Estados Unidos. El grupo eligió imágenes de sus recitales en River que provocaron una reacción instantánea entre los fans argentinos que sueñan con volver a verlos en vivo.