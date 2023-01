Chubut: la Resistencia Ancestral Mapuche se adjudicó el incendio en El Hoyo

Más de un centenar de brigadistas continuaba combatiendo el incendio que afecta desde el domingo al cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo, mientras que panfletos del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fueron hallados en inmediaciones del lugar.

“Liberación y reconstrucción nacional mapuche. Este es un aviso a la población de toda la Comarca Andina: no pararemos hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio. Esto es tierra sagrada del RAM. Invasores no tienen permitido habitar en tierras ancestrales”, reza uno de los carteles hallados en El Hoyo.

Según fuentes del gobierno de Chubut, hay testigos que aseguran haber visto a un hombre en moto arrojando una antorcha al cerro afectado.

Por la magnitud del incendio, la municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular “si no es necesario”, no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil

Durante el domingo, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal “para que el fuego no llegue a las viviendas” y hasta el momento “no se han registrado pérdidas de hogares”, indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo

“Estamos cuidando y defendiendo las zonas pobladas. Hasta hoy a la madrugada estuvimos recorriendo la zona de los viñedos, la zona de El Sauzal y todo lo que puede llegar a ser una amenaza al casco urbano”, aseguró el intendente de El Hoyo, Pol Huisman.

“Hoy, lo que tiene de bueno, desde el punto de vista meteorológico, es que no hay previsión de viento. Lo que es más problemático es que la temperatura sigue subiendo, pero al no haber viento para la operación es mucho más ventajoso”, sumó Huisman.

En tanto, permanecen evacuadas 58 personas en la Escuela 223, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona, mientras que Valle del Pirque continúa bajo alerta amarilla.

“Ayer se recomendaba al barrio El Sauzal que evacuen a los niños y adultos mayores porque había mucho humo en ese sector. Para hoy se sigue recomendando lo mismo porque hay mucho humo todavía en el lugar, entonces está a disposición la Escuela 223″, precisó Cárdenas.

El presunto ataque de la RAM ocurre mientras su líder, Facundo Jones Huala, se encuentra prófugo de la Justicia chilena desde hace casi un año; y días después de que el presidente Alberto Fernández recibiera en Casa Rosada a integrantes de la comunidad mapuche del territorio Williche, con quienes dialogó sobre la necesidad de “avanzar en una solución en relación al conflicto territorial”.

