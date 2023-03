Chile confirmó el primer caso de gripe aviar en humanos

“El Ministerio de Salud informa del primer caso en Chile de gripe aviar en humanos, reportado en el norte” del país, afirma el comunicado emitido por la cartera sanitaria local. En ese sentido, señalaron que se trata de “un hombre de 53 años afectado por un cuadro de influenza grave”, quien “ se encuentra estable dentro de su gravedad”. “Se investiga la fuente de contacto y si existen antecedentes de otros afectados en el entorno del paciente”, agrega el documento

En ese tono, desde el Ministerio de Salud chileno indicaron que “se activaron los protocolos sanitarios establecidos para el manejo de esta enfermedad y se tomaron los exámenes correspondientes para su análisis por el Instituto de Salud Pública (ISP), que confirmó que se trata de influenza aviar”.

“El virus H5N1 o ‘gripe aviar’ es un virus que se puede transmitir desde aves o mamíferos marinos al ser humano, pero no se conocen casos de contagios de humano a humano”, advirtieron en el documento, al tiempo que instaron a los ciudadanos a “no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos e insta a los trabajadores avícolas a seguir los protocolos de seguridad correspondientes y a vacunarse contra la influenza estacional”.

Según informaron medios locales, el Instituto de Salud Pública confirmó el diagnóstico a dos semanas de que se conociera que “una empresa avícola afectada por el virus, sacrificó unas 40.000 aves”. De todos modos, advirtieron que aún se desconoce cómo se contagió y si otras personas también pudieron contagiarse con el mismo patógeno.

Hasta el momento no se ha reportado transmisión humana de persona a persona causada por el virus circulante ni en América ni en el resto del mundo durante la temporada epidémica actual / (Getty) Hasta el momento no se ha reportado transmisión humana de persona a persona causada por el virus circulante ni en América ni en el resto del mundo durante la temporada epidémica actual / (Getty)

Vale recordar que los primeros casos de gripe aviar en Chile se dieron en aves silvestres, particularmente en pelícanos que fueron hallados en playas del norte durante los últimos días de febrero. Posteriormente, el virus atacó a mamíferos marinos.

Aún la gripe aviar se extiende por todo el mundo. Comenzó en 2020 y aún persiste, incluso, alcanzando niveles récord. Según los expertos, este virus se propaga geográficamente a través de las aves migratorias que luego propagan el patógeno altamente contagioso a las aves de corral domesticadas y a un número creciente de mamíferos, incluidos tejones, osos, hurones, cerdos, mapaches y hasta lobos marinos. Pero lo más preocupante es que también a humanos.

Al respecto se había expresado la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando emitió un alerta por el brote sostenido en animales. “La mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos. Sin embargo, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud pública”, advirtieron.

«En relación a aves en grandes ciudades, como gorriones y palomas, el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus. No se deben tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral», advirtieron los expertos / REUTERS/Félix Ordóñez «En relación a aves en grandes ciudades, como gorriones y palomas, el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus. No se deben tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral», advirtieron los expertos / REUTERS/Félix Ordóñez

Más de 100 millones de aves de corral ya murieron o fueron sacrificadas por tener el virus entre octubre pasado y el 3 de febrero último, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La gripe o influenza aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Algunos subtipos de virus de gripe aviar son de alta patogenicidad, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, y causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad.

En los últimos 20 años, se registraron 868 infecciones y 457 muertes de gripe aviar en humanos. Desde 2020 hasta 2022, solo hubo 9 casos humanos confirmados , incluido uno en los EEUU y otro en el Reino Unido, según la OMS. Además hubo uno en Ecuador y otro en Camboya este año. La mayoría de las veces involucraba a una persona que estuvo en contacto directo con aves enfermas.

Los expertos de los CDC advierten que los virus que circulan actualmente no tienen cambios genéticos que anteriormente se hayan relacionado con infectar a las personas más fácilmente o causar enfermedades graves. Por ejemplo, no pueden unirse fácilmente a los receptores del tracto respiratorio humano. Incluso en un brote el año pasado en una granja de visones españoles, donde se sacrificaron más de 50.000 animales, no hubo signos de infección entre casi una docena de trabajadores. Un informe de expertos publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en enero puso el riesgo para la población en general en un nivel bajo, al igual que la OMS, al tiempo que instó a una vigilancia estrecha continua.

Medios chilenos indicaron que el Ministerio de Salud chileno no dio detalles sobre la comuna o la región donde tuvo lugar el contagio, solo indicó que «fue reportado en el norte del país» / (Getty) Medios chilenos indicaron que el Ministerio de Salud chileno no dio detalles sobre la comuna o la región donde tuvo lugar el contagio, solo indicó que «fue reportado en el norte del país» / (Getty)

Qué riesgos hay para los humanos

“La transmisión al humano es rara y se produce cuando una persona tiene contacto directo o indirecto con los animales que están infectados. En este caso las aves o con ambientes o superficies contaminadas por secreciones. Hay que aclarar que el virus no se transmite por el consumo de carne o alguna de sus subproductos. Pero el riesgo de contagio depende de cuánto se extienda la infección y cuánto se mantenga la misma entre las aves de corral o traspatio”, explicó a Infobae la doctora la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi.

La experta del staff del Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro precisó cómo se contagia una persona de gripe aviar: “El virus se contagia en el humano a través de inhalación de excretas o de secreciones. A través de los animales ingresa por vía respiratoria y como cualquier virus respiratorio provoca fiebre tos falta de aire y un cuadro de un cuadro de neumonía. Las aves acuáticas pueden transportar la enfermedad sin tener ningún síntoma y eso constituye que sean un reservorio de la infección. Esto hace que se pueda transmitir a otros animales incluyendo otros mamíferos en forma esporádica”.

Los síntomas gastrointestinales en humanos son más frecuentes en los casos de infección por virus A(H5N1). Con los virus A(H7) se han descrito casos de conjuntivitis. La infección se manifiesta principalmente con síntomas respiratorios. Algunas características, como el periodo de incubación, la gravedad de los síntomas y el desenlace clínico varían en función del virus causante. Los síntomas iniciales comunes son fiebre alta (igual o superior a 38°C) y tos. Se han notificado signos y síntomas de afección de las vías respiratorias inferiores como la disnea o dificultades para respirar.

“Dentro de los virus de influenza hay algunos que infectan a los seres humanos, otros infectan a las aves, otros a los cerdos (gripe porcina), pero cualquiera de ellos rara vez infecta a una especie que no sea la propia. Por esa razón es difícil que el virus de la gripe aviar se transmita a seres humanos. Sin embargo esto puede ocurrir cuando hay un gran contacto del ser humano con las aves”, precisó a Infobae la doctora Cristina Freuler (MN 58098), jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Alemán.

Uruguay vacuna contra la gripe aviar a unas cinco millones de gallinas de postura y reproductoras, según confirmó este jueves el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos / (Photo by China Photos/Getty Images) Uruguay vacuna contra la gripe aviar a unas cinco millones de gallinas de postura y reproductoras, según confirmó este jueves el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos / (Photo by China Photos/Getty Images)

Cuatro preguntas frecuentes sobre la gripe aviar y la salud humana

1- ¿Qué síntomas produce la gripe aviar en los humanos?

La gripe aviar puede manifestarse con cuadros asintomáticos o leves con afectación de vía aérea superior o progresar a formas graves de neumonía, distrés respiratorio y compromiso multiorgánico. Son síntomas frecuentes: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, falta de aire, conjuntivitis, según el subtipo de virus.

2- ¿Cómo una persona se puede contagiar la gripe aviar?

Las personas adquieren la infección principalmente a través del contacto directo con animales infectados vivos o muertos o sus entornos contaminados. Es importante destacar que la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar y subproductos aviares, como pollos o huevos. El consumo de pollos o huevos “no ponen en peligro la salud de las personas”, aclaró la cartera de Salud.

La Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio nacional, Sandra Tirado, explicó que la probabilidad de transmisión del virus desde un ave enferma a un humano es muy baja y llevó también tranquilidad a la población sobre el consumo de carne aviar o sus productos derivados. “No está registrado hasta el momento la transmisión digestiva de este tipo de influenza”, aseguró. El riesgo de transmisión desde las aves a los humanos es bajo. Porque el virus tiene una proteína de superficie que se pega mejor en las células de las aves, explicó experto del INTA/Archivo

El brote de gripe aviar aún avanza sobre el planeta y los expertos instan a las personas a no acercarse a aves que parezcan enfermas o estén muertas / (AP Foto/Ariel Schalit) El brote de gripe aviar aún avanza sobre el planeta y los expertos instan a las personas a no acercarse a aves que parezcan enfermas o estén muertas / (AP Foto/Ariel Schalit)

3- ¿Qué tan peligroso puede ser el virus de la gripe aviar si afecta a los humanos?

Según respondió a Infobae, Ariel Vagnozzi, veterinario y responsable del laboratorio de enfermedades de aves del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar, provincia de Buenos Aires, “hasta hoy el virus de gripe aviar sólo fue confirmado en un ganso andino en la Argentina, es decir, solo se detectó en aves silvestres. Hasta el momento, el virus de gripe aviar de alta patogenicidad no se ha encontrado en aves de corral en el país”.

El experto consideró que sí hay un riesgo alto de que las aves de corral comerciales se contagien el virus de la gripe aviar en el país. “Si el virus llegara a alcanzar a las aves de corral, hay más riesgo de transmisión a seres humanos, especialmente en quienes están en contacto estrecho como los granjeros. Pero el riesgo de transmisión desde las aves a los humanos es bajo. Esto es porque el virus tiene una proteína de superficie que se pega mejor en las células de las aves”.

Aunque Vagnozzi señaló: “Una persona se puede contagiar si está en contacto muy cercano con aves afectadas por gripe aviar y sus excreciones. Es una situación difícil, pero no imposible”. En 19 años, desde 2003 a 2022, se notificaron 868 casos de gripe aviar en humanos en todo el mundo.

4- ¿Qué pasa si alguien come un pollo que tenía gripe aviar?

“Si las aves de corral, como los pollos, adquirieran la infección por el virus de la gripe aviar, los establecimientos detectan el problema. Los animales generalmente mueren o son sacrificados para evitar la propagación de la infección. Por lo cual, esos animales no llegan al mercado legal de venta de pollos”, respondió Vagnozzi.

