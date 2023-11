Charly García y un sentido del humor intacto: así reaccionó a la esquina que lleva su nombre en Nueva York

Por los 40 años de su álbum Clics Modernos, Charly García recibió un homenaje que nunca se hubiese imaginado: a partir de hoy, la esquina donde se sacó la foto de la portada del disco lleva su nombre.

Feliz por la noticia, el músico le escribió una carta al cónsul argentino en la Gran Manzana. “Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como New York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de ‘Clics modernos’”, arrancó diciendo.

Y completó: “Estoy feliz, emocionado. No veo las horas de decirle al taxista: “Déjeme acá, en Walker St y yo”. Muchísimas gracias a todos los que lograron esto”.

La carta que le escribió Charly García al cónsul argentino en Nueva York. (Foto: Twitter)

La esquina ubicada en Walker Street y Cortlandt Alley, en la ciudad de Nueva York, en donde se tomó la foto de la portada de Clics Modernos, pasó a llamarse “Charly García Corner”.

En dicho lugar se realizará un evento a partir del impulso de Mariano Cabrera, un actor y director argentino residente en esa ciudad, que contó con el respaldo del Consulado argentino.

De la ceremonia participó un grupo conformado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián “El Zorrito” Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos ellos integrantes de distintas bandas de Charly. El homenaje siguió en las oficinas del Consulado Argentino, donde se esperaba una jam session.

Las celebración tuvo otro momento el sábado, con una charla informal en el Central Park junto a Samalea y un “walking tour” que se realizó ayer en las locaciones en donde el astro del rock argentino filmó el video del tema “Fanky”, en 1989, a cargo del Zorrito y del tecladista Alfie Martins.

“Clics modernos”, la obra maestra de Charly García como solista

Clics Modernos es un disco de Charly García que es considerado como uno de los mejores desde el nacimiento del rock argentino, y entre los más influyentes de la historia del rock iberoamericano, cumplió el 5 de noviembre 40 años. Una obra moderna, musical y estética.

“No me dejan salir”, “Nos siguen pegando abajo”, “Los dinosaurios” u “Ojos de video tape”, son algunos de los éxitos que tiene esta obra que Charly grabó en Nueva York, en los estudios Electric Lady, junto al ingeniero de sonido Joe Blaney, que junto al artista se encargaron de la producción.

«Clics Modernos» de Charly García. Un disco que marcó un cambio en el sonido del rock nacional. (Foto: Prensa)

