Charly García, en el escenario: del “Adiós Sui Generis”, a la consagración de Serú Girán, su etapa solista y la bendición de la lluvia

¿Cómo podemos definirlo a Charly García sobre el escenario? Seguramente aparecerán muchas respuestas. Cada uno de nosotros que lo vimos en acción tendremos distintas respuestas. Sabemos que cada vez que se paró frente a su público no pasó desapercibido. Su música, su personalidad y carisma impactaron a sus seguidores. Parece como que su cerebro está directamente conectados con los dedos de sus manos de donde salen grandiosas melodías.

“Verlo es algo impactante. Tanto en un escenario como en cualquier circunstancia. Tiene una presencia que te impacta, su mirada, su bigote bicolor, su altura de casi 2 metros. Escuchar su música en vivo es muy fuerte: una intervención del aire muy potente. No es lo mismo que escucharlo en un disco. Es una experiencia completamente diferente con su voz visceral. Es la entrega de algo único que no se va a volver a repetir. Podés ver dos shows de un mismo ciclo, pero no van a ser iguales”, respondió Roque Di Pietro, autor de “Esta noche toca Charly”, dos tomos que repasa los momentos del artista sobre el escenario.

CHARLY EN RIVER. El bigote bicolor vuelve al Monumental.

Desde su comienzo profesional con Sui Generis, pasando por sus distintos proyectos como La máquina de hacer pájaros, Serú Girán, hasta su consagrada carrera solista, Charly dejó momentos históricos sobre el escenario que repasamos en La Viola.

Sui Generis, un dúo casi desconocido tocando en un festival

En la etapa del secundario, en el Dámaso Centeno, Charly García deslumbraba a sus compañeros durante las clases de música. El dato sobre su gran oído llegó a otro alumno, Nito Mestre que lo buscó. “Por alguna razón cambié de turno durante una semana. Yo solía ir a la mañana y comencé a ir a la tarde. Un buen día entro a la sala de música y Charly estaba tocando el piano en un recreo”, recordó Nito en el libro “No digas nada” del periodista Sergio Marchi.

De ese encuentro nació Sui Generis. Una banda que marcó a los chicos de los ‘70 con sus letras cargadas de inocencia y la cadencia del folk. La imagen de esos dos flacos de pelo largo quedó inmortalizada en la tapa de Vida (1972), su disco debut. Sus primeros temas “Canción para mi muerte”, “Necesito”, “Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris”, “Cuando comenzamos a nacer” y “Quizás porque”, retrataban lo absurdo del mundo y el público se identificaba.

Antes de la llegada de aquel debut a las disquerías, el dúo se presentó en el festival BA Rock, donde estaban los principales artistas de la época. “Fue la presentación del grupo al gran público. En aquellos días, el simple ‘Canción para mi muerte’ ya sonaba en algunas radios. Charly y Nito entraron casi por la entró por la ventana al festival. No estaba programada su actuación. Pero una de las fechas se suspendió por la lluvia y Sui Generis se sumó en la reprogramación, en el mes de diciembre. Fue pura casualidad. También aparecieron en la película del evento, donde está Nito cantando en el centro del escenario y Charly, en un costado, casi de espalda al grupo, en el piano”, describió Di Pietro. “Algunos testigos de la época me contaron que muchos creían que el líder era Mestre, porque cantaba la mayoría de los temas”.

SUI GENERIS

PorSuiGieco, un disco y contados shows

Sui Generis también participó de la cumbre del rock acústico con PorSuiGieco (Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio, cantante y por entonces la mujer de Charly). En 1976 grabaron un disco con canciones como “El fantasma de Canterville” ; “Quiero ver, quiero ser, quiero entrar” y “Todos los caballos blancos”. “Fue una pequeña gira por Bahía Blanca, Tandíl y Mar del Plata. También hubo un recital en el Auditorio Kraft de Capital. El primer supergrupo argentino solo grabó un longplay y dio cuatro shows. Una experiencia folk; una perla oculta en el catalogo de Charly, con temas como ‘La colina de la vida’ de León Gieco, que es uno de los favoritos de García”.

“Adiós Sui Generis”: el Luna Park, testigo de un recital emblemático

“El motivo es muy simple. Creo que Sui Generis tenía que terminar en algún momento y pienso que este es el mejor momento para hacerlo. Es el cansancio de hacer siempre lo mismo y tomar conciencia de que esto dio hasta dónde podía dar”, definió Charly García en una entrevista con la revista Pelo, semanas antes de la presentación del grupo en el Luna Park. Una noticia que sorprendió a los fans. El exitoso grupo llegada a su fin. Fue en septiembre de 1975.

“Fue un hito en varias direcciones. Llenaron el Luna Park, dos veces en el mismo día. Un lugar que estaba vedado para el rock argentino desde el ‘rompan todo’ de Billy Bond, en 1972. Sui Generis logró torcer la historia. Hoy sería también algo muy curioso. Además se filmó una película, con Torres Nilson como productor”, contó el autor de “Esta noche toca Charly”.

Crónica del «Adiós Sui Generis» publicada en la revista Pelo. Por: Revista Pelo

Charly García, la experiencia de una máquina musical

Luego de la experiencia junto a Nito, García formó La Máquina de Hacer Pájaros (cuyo nombre salió de una historieta del dibujante Crist) que tuvo a Carlos Cutaia (teclados), Gustavo Bazterrica (guitarra), José Luis Fernández (bajo) y Oscar Moro (batería) como fieles compañeros. Decidió explorar un nuevo terreno musical dominado por los grandes grupos de la época. Se acercó a un sonido más complejo y cercano al rock sinfónico que sacudía al mundo. El primer trabajo homónimo, de 1976, cumplió con el deseo del artista. Al año siguiente se conoció Películas con buena repercusión por parte del público.

“Hicieron una gira donde llegaron a Punta del Este y también tocaron en Montevideo, en 1977. Lo más importante fue el show en el Luna Park, cuando adelantaron los temas de su segunda placa. En aquellos días estaban a punto de separarse y brindaron un show con mucho vestuario. Algo Glorioso. Lo curioso es que tenemos una película de Sui Generis, pero no tenemos nada visual de esta banda”.

Serú Girán, la gran apuesta de Charly García

Charly decidió terminar el proyecto y buscó cambiar el aire. Le ofreció al resto de sus compañeros de seguir con el nombre pero no lo hicieron. Su liderazgo estaba cuestionado. Se fue a Brasil, a Búzios, junto a David Lebón para darle vida a una nueva experiencia. Durante esa estadía fue dejando atrás la adolescencia de Sui Generis, la experimentación de La Máquina y abrió paso a su banda fundamental: Serú Girán. Empezaron a zapar con Lebón, se sumó Oscar Moro y, un poco más tarde, Pedro Aznar, “un pibe que la rompía en el bajo” tal como lo definió David.

“El ambiente estaba cada vez más difícil por la dictadura. Escapar fue su plan. Estaba en pareja con una brasilera, Zoca, y no fue casual el viaje. El debut de Serú Girán en Obras fue un rechazo por parte del público como la crítica especializada. La banda quedó descolocada. Charly dijo que estuvieron a punto de separarse. Los comentarios de la época fueron muy fuertes. Los fans no entendieron la propuesta”, sostuvo Di Pietro.

Pedro Aznar, Charly García, David Lebón y Oscar Moro, Serú Girán en 1981 (Foto: revista Pelo).

Y agregó: “El primer disco es más volado, con algunas letras que incluían un lenguaje inventado por ellos y que no tenía un significado. Grabaron un disco con una orquesta sinfónica, que también estuvo en el show, y que no fue bien recibida por la gente. Varios fans le pedían a Charly ‘El blues del levante’ de Sui Generis. Ya con el segundo disco, La grasa de las capitales, la propuesta cambió al igual que la respuesta del público”.

La cosa fue distinta con “No llores por mi Argentina”, un material que se grabó en vivo, en la despedida de Pedro Aznar, en marzo de 1982, que terminó siendo la de Serú. Pero ese material quedó opacado con la salida muchos años después con un recital que se grabó en 1981, en el Teatro Coliseo, publicado en el 2000, bajo el título Yo no quiero volverme tan loco. En 1992, los llamados “Beatles argentinos” regresarían con un nuevo álbum y dos recitales en River. Algo impensado para un grupo de rock por aquellos días.

“No bombardeen Buenos Aires”, la primera experiencia de un artista de rock nacional en un estadio

En plena Guerra de Malvinas, Serú Girán ya era historia. Pedro Aznar decidió viajar a los Estados Unidos para estudiar a la escuela de música de Berklee. El genio de bigote bicolor arrancó con su carrera como solista. La primera experiencia fue la música para la película “Pubis Angelical”, del director Raúl de la Torre, basada en la novela homónima de Manuel Puig. El disco llegó a las disquerías en formato doble junto a Yendo de la cama al living. Se presentó ante 25 mil personas en el estadio de Ferro, el 26 de diciembre de 1982, bajo el lema “No bombardeen Buenos Aires” y con una gran puesta en escena a cargo de Renata Schussheim.

“Charly estuvo acompañado por Los Abuelos de la Nada y también actuó como soporte Suéter. Fue la primera presentación de un solista del rock nacional en un estadio. Fue la teatralización de un bombardeo a pocos meses de terminada la guerra”, destacó el periodista y escritor.

“Clics modernos” y Piano bar”: el regreso de Charly García al Luna Park

La llegada de la democracia fue un renacer para el artista. Cambió su look, se cortó el pelo, se puso un sobretodo y se fue a grabar a los Estados Unidos. Se interesó por propuestas cargadas de máquinas de ritmo, secuenciadores y nuevos teclados. De esa mezcla, salió Clics Modernos, un cambio radical dentro de su carrera, con canciones que ya son clásicos como “Nos siguen pegando abajo (pecado mortal)”, “No me dejan salir” y “Los dinosaurios”. “Lo veo polentoso, suena fuerte, muy fuerte. Si lo miro desde afuera, lo veo algo así como provocador, no hay ningún disco argentino que suene mejor”, contó García en una entrevista de la época.

“Su última actuación en el imponente estadio había sido en el Festival del Amor, a fines del ‘76. El corte de pelo fue un acto político casi. Revolucionó al ambiente del rock. Lo criticaron por eso. Estaba en el programa de Mirtha Legrand, ponía una orquesta sinfónica en el escenario o grababa sus canciones en los Estados Unidos. El rock nacional tenía sus dogmas y Charly los rompía. La prensa recibió mal a Clics modernos. Lo tomó como música tecno. En el Luna, en la presentación del álbum, apareció en el tema ‘Dos, cero, uno (Transas)’ tocando solo al piano, con una maquina de ritmo. Algo insólito por aquellos días. Pero el disco sonaba en la calle, se había vuelto popular”. García estuvo acompañado en esas presentaciones, al igual que en Piano Bar, por los integrantes del grupo GIT y un joven Fito Páez.

Charly García y sus días en el Gran Rex

Uno de los escenarios más importantes dentro de la carrera de Charly. Si el Luna Park fue importante para una época, el Gran Rex fue testigo de la presentación de importantes discos como Parte de la religión, Cómo conseguir chicas? y Filosofía barata y zapatos de goma. “Un escenario donde se había presentado una sola vez con Sui Generis”, recordó Roque Di Pietro.

Los ‘90, Charly García y su etapa “Say no more”

Luego de la experiencia del regreso de Serú Girán, el artista brindó 10 shows en el Teatro Ópera. “Fue para la presentación del disco La Hija de la lágrima, donde lo tocó de forma completa. Un ciclo accidentado y de vanguardia. Le costó caro porque terminó en una internación, la de 1994. Después vino el periodo under de Charly: empezó a tocar en lugares más chicos, para 300 personas, casi de forma amateur. Se retiró de la industria de la música”.

El autor de “Esta noche toca Charly” recordó sus recitales de la época de Say no more, en el Teatro Ópera, donde se programaron tres, donde se hizo el primer show, el segundo por la mitad y el tercero se canceló. “En el ‘ 98, tras la salida de El aguante, el músico volvió a Obras, un show en Navidad y otro para Año Nuevo y presentó a su nueva banda. En marzo cerró el ciclo ‘Buenos Aires en vivo’, gratis al que fueron 300 mil personas y donde grabó el disco en vivo Demasiado ego. Ese fue el regreso de García a las grandes ligas. A fin de siglo, él volvía a estar en la superficie y metido en el negocio. Por ejemplo, Demasiado ego fue uno de los trabajos más vendidos de aquel año.

Charly García, una tremenda versión bajo la lluvia y el recital subacuático

Una interpretación fantástica de “Seminare”. Un Charly flaco, con el torso desnudo, y bajo una fuerte lluvia. Una bendición entre la genialidad y los dioses. “Fue en un Pepsi Music, el 17 de octubre de 2004, en la cancha de Ferro. El escenario estaba protegido pero tenía una pasarela y había un piano en la punta. Tocó ese clásico bajo una lluvia impresionante y se la bancó. Regaló una de las actuaciones más impresionantes de la historia del rock de cualquier latitud y ante un público muy joven”.

El artista vivió tiempos difíciles. El cuerpo le cobró factura. Fueron años de rehabilitación y el sostén de Palito fue imprescindible para sacarlo del pozo. Pero el Ave Fénix renació de las cenizas. Ese momento mágico quedó registrado en El concierto subacuático, un recital que García brindó en Vélez el 23 de octubre de 2009 ante una multitud que desafió la lluvia para dar muestra de la lealtad al músico. Una noche histórica que marcó su regreso a los escenarios tras una larga rehabilitación. “Es curioso que cuando Luis Alberto Spinetta subió al escenario para acompañarlo en ‘Rezo por vos’, se largó una lluvia terrible. La gente no se movió”, concluyó.

