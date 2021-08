Charlie Watts: murió el legendario baterista de los Rolling Stones a los 80 años

El baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió este martes a los 80 años, confirmó su publicista.

«Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts«, se lee en el comunicado divulgado a los medios por su representante.

«Falleció hoy pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia», añade.

El comunicado también dice que Watts fue «un querido esposo, padre y abuelo» y «uno de los más grandes bateristas de su generación» y pide que se respete la intimidad de la familia y los amigos en este «momento difícil».

La banda tiene previsto reanudar su gira en EE.UU. en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.

A principios de agosto, el grupo comunicó que Steve Jordan sería el sustituto de Watts en la gira estadounidense.

Los Rolling Stones en 1969.

Charlie Watts fue miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones.

Watts ayudó a la banda a convertirse, junto a The Beatles, en uno de los símbolos del rock en los años 60 con clásicos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Jumpin ‘Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil.

El sutil, estoico latido de los Stones

Por Mark Savage, reportero de música de la BBC

Charlie Watts nunca fue el baterista más ostentoso. No era conocido por los frenéticos solos de Ginger Baker del grupo Cream o por el explosivo uso de los bombos de pedal de Keith Moon de The Who.

En cambio, fue el sutil, estoico latido de los Rolling Stones por casi 60 años.

Aficionado del jazz, se enamoró de la batería después de escuchar a Chico Hamilton tocando las escobillas en Walking Shoes, y fue introducido en las oscuras artes del rock ‘n’ roll por Mick Jagger y Keith Richards a principios de los 60.

Se unió a los Stones en 1963 después de que la banda descartara a otros bateristas, y ya no miraron atrás. «Charlie Watts me da la libertad de volar en el escenario», comentó Richards posteriormente.

Charlie Watts fue miembro de los Rolling Stones desde 1963.

Su swing les dio a las canciones de Stones su estilo característico, creando espacio para el lascivo tono de Jagger.

Se lució en Honky Tonk Women o Gimme Shelter (donde incluso se animó con algunos llamativos acompañamientos poco usuales para él).

Dentro y fuera del escenario, era tranquilo y reservado, se mantenía en las sombras y dejaba que el resto de la banda absorbiera la luz de los focos.

«La verdad es que nunca me ha interesado todo eso y todavía no me interesa», le dijo Watts al diario The San Diego Tribune en 1991. «No sé qué es el mundo del showbusiness y nunca he mirado la MTV. Hay personas que solo tocan instrumentos, y me gusta saber que soy una de ellas».

«Gracias por la buena música»

Ni bien se conoció la noticia del fallecimiento de Watts, numerosos artistas de todo el mundo mostraron su pesar en las redes sociales, incluido su colega beatle Ringo Starr.

«#Dios bendiga a Charlie Watts, te vamos a extrañar hombre paz y amor a la familia, Ringo», escribió en Twitter

Elton John publicó: «Un día muy triste. Charlie Watts fue el último baterista. El hombre más elegante y una compañía brillante. Mi más sentido pésame para Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a los Rolling Stones».

Glen Matlock de los Sex Pistols dijo que Watts «mantuvo el ritmo de la banda sonora de nuestras vidas», mientras que Nile Rodgers escribió: «Gracias por toda la buena música».

Amor a la música

El amor por la música fue un factor dominante durante toda la vida de Charlie Watts, empezando a los 13 años cuando sus padres le regalaron su primera batería.

Además de su habilidad musical, su experiencia en diseño gráfico también le resultó útil para idear la portada del álbum de 1967, Between the Buttons, y ayudar a crear los decorados que se convirtieron en una característica cada vez más importante de las giras de los Stones.

Watts fue tal vez el miembro de la banda menos carismático, evitando ser el centro de atención y concediendo pocas entrevistas.Él mismo describió su vida con los Stones como 5 años tocando y 20 años dando vueltas.

Sin embargo, a mediados de la década de 1980, durante lo que atribuyó a una crisis de la mediana edad, Watts empezó a abusar de la bebida y las drogas, lo que lo llevó a la adicción a la heroína.»Me puse tan mal», bromeó más tarde, «que incluso Keith Richards me dijo que me recompusiera».

Entre sus giras habituales con los Stones, Charlie Watts se dedicaba al jazz. Aunque siempre le gustó tocar la batería con una banda de rock y disfrutaba su trabajo con los Stones, el jazz le dio, como él mismo dijo, «más libertad para moverse».

También por su buen gusto, Watts apareció en varias listas de hombres mejor vestidos.

En los últimos años, Charlie Watts vivía con su esposa en una granja en Devon, Reino Unido, donde criaban caballos árabes, y se convirtió en un coleccionista de plata antigua y de elementos de la Guerra Civil estadounidense.

Pero pese a todo, Watts se mantuvo firme durante toda su carrera musical en una de las bandas más duraderas del mundo.»Se supone que es sexo, drogas y rock and roll», dijo una vez. «No soy realmente así. Nunca he visto a los Rolling Stones como algo (así)».

