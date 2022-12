César Milani: «No hablo de una guerra civil ni de golpe de Estado, pero sí de levantamientos populares»

El militar retirado, César Milani, respondió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) las acusaciones, luego de una serie de tuits que publicó, donde expresó que «sea en el corto o en el largo plazo, esta situación terminará de la peor forma», en referencia a la condena contra Cristina Kirchner.

¿A qué se refiere con que la salida no sería pacífica?

Simplemente traté de dejar en un twit mi opinión. Yo veo que una parte de los medios y del poder judicial están abiertamente cooptados por el poder económico y por el macrismo. Ya no hay disimulo.

Estos últimos días lo hemos visto, por fuera del tema de la condena, en la filtración de chats. Donde funcionarios del macrismo, empresarios y jueces planificaron un viaje al sur del país constituyendo una serie de delitos, por los cuales espero que la justicia actúe. Esto salió de los cauces normales, no hay disimulo alguno.

Hace años que vengo contando lo que me ha pasado en forma personal con algunos de estos personajes, como el juez Ercolini, que, en dos horas, simplemente por la denuncia de dos personajes como Santoro y Morales, me allanaron el edificio del ejército. La causa duró 7 años. Una causa por la que ni siquiera me llamaron a declaración indagatoria, la durmieron, después la pasaron a Bonadío, testificaron Carrió, Bullrich, Stiusso, nunca se comprobó nada porque no había nada.

Los peronistas hemos sufrido prisiones injustas, escraches de todo tipo, mientras a los funcionarios del macrismo no se los ha tocado para nada, no hay ninguno en juicio. Cuando ocurre una denuncia contra el macrismo, apartan al fiscal, le sacan la causa, la mandan a Comodoro Py, o, en última instancia, se “profugan”, como Rodríguez Simón que está en Uruguay hace dos años.

¿Cuando usted dice que no hay una salida pacífica, usted está hablando de una guerra civil, está hablando de que podría haber puebladas, a qué se refiere concretamente?

Yo no estoy hablando de una guerra civil ni de un golpe, lo que digo es que con estas agresiones y en este contexto, no habría una salida institucional como debería ser, como una reforma de la justicia.

Evidentemente estas agresiones, como el intento de asesinar a la vicepresidenta, estos hechos bochornosos como el de Lago Escondido, estas agresiones de forma permanente y sistemática, sostenidas en el tiempo, no pueden traer, a largo plazo, ninguna respuesta pacífica.

Las agresiones permanentes a Cristina pueden generar un levantamiento popular. Gente en la calle, gente protestando, desbordes sociales, gente que no encuentra salida o alternativa porque nadie los representa para que esto pueda cambiar.

Si sigue esta connivencia del partido judicial con el poder económico, con el poder político y los medios, va a terminar en levantamientos populares, agrandando la grieta. Puede haber alguna reacción que no nos va a gustar, que no va a ser pacífica.

Un sector de la sociedad que ve que esto no tiene solución por los cauces democráticos y pacíficos, y mientras se mantiene una agresión sistemática hacia un partido político, el peronismo, va a salir a la calle para exigir que esto termine.

Esto no es una democracia como nosotros queremos.

¿Usted imagina que esto puede terminar con desmanes y represión como en el 2002?

Cuando hablo de “no pacífico” me refiero a que puede haber gente protestando, desbordes sociales, desbordes políticos, gente que no encuentra salida o alternativa, porque nadie los representa de forma contundente para que esto pueda cambiar.

La decisión de no ser candidata

¿Le sorprendió el anuncio de que Cristina no va a ser candidata?

Sí, me sorprendió.

No tengo conocimiento de la causa, no puedo opinar sobre eso. Lo que sí sé, es que la persecución siempre va dirigida a dirigentes y militantes peronistas. Nunca va del otro lado.

En este caso, ha habido, evidentemente, una persecución atroz sobre la vicepresidenta. Y la verdad que me sorprendió que haya dicho lo que dijo, porque sabe que el peronismo, una parte del peronismo, la tiene como referente.

Se plantea un interrogante con la candidatura de Cristina. No sé si la decisión se va a sostener en el tiempo, no se si ella puede cambiar de opinión, porque evidentemente es una política importante en el movimiento justicialista y en el ámbito nacional. Una renuncia a una candidatura en forma terminante significaría que el peronismo queda sin un liderazgo firme para la contienda electoral de 2023.

