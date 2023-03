Cervi y Taylor presentaron al candidato a intendente en San Martín de los Andes de Juntos por el Cambio

Pablo Cervi y Jorge Taylor, candidatos a gobernador y vicegobernador de Juntos por el Cambio en Neuquén, estuvieron en San Martín de los Andes presentando al candidato a la Intendencia del espacio, Juan Manuel Gómez Margeri.

En el encuentro, Cervi celebró la candidatura de Gómez Margeri y dijo: “Sé de su capacidad y no dudo que podrá llevar adelante muy bien la intendencia de San Martín de los Andes afrontando los desafíos que se presenten. Además, la lista de concejales es de lujo, hay un equipo que tira parejo para el mismo lado”.

“Hay muchos que nos quieren sacar del camino y creen que así podrán ganar.. ¿Será que no se animan a enfrentarnos en las urnas?¿Será que nos tienen miedo? Nos quieren sacar del juego pero no pueden, y estamos más cerca que nunca porque el oficialismo va dividido en dos”.

Por su parte, Gómez Margeri aseguró: “Estoy convencido de todo lo que podemos hacer y que Juntos por el Cambio va a ser gobierno en la provincia y en nuestra ciudad».

“Tenemos una gran oportunidad de llegar a la intendencia de San Martín y a la gobernación entendiendo que somos los únicos que enfrentamos al populismo en sus diferentes variantes”, aseguró Cervi.

Para terminar, dijo: “Proponemos gestiones transparentes, eficientes y al servicio de la gente, para hacerle la vida más fácil a los neuquinos». «Tenemos un gran compromiso con la ciudad, tenemos grandes candidatos, y estoy seguro que Juan Manuel va a ser el próximo intendente de San Martín de los Andes”, concluyó Cervi entre aplausos.

