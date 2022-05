Cecilia Goyeneche dijo que cuando investigaba a Urribarri encontró “la caja negra de la corrupción”

La exfiscal de Entre Ríos Cecilia Goyeneche contó en Desde el Llano que durante la investigación al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri encontraron lo que llamaron la “caja negra de la corrupción”.

Goyeneche, que fue destituida tras la condena a Urribarri, dijo que los sorprendió “la impunidad” con la que se movían el exgobernador de Entre Ríos y sus colaboradores.

Goyeneche mencionó que en la primera parte de la investigación a Urribarri allanaron una empresa de un familiar del exgobernador de Entre Ríos, que era un colaborador íntimo de él.

La exfiscal de Entre Ríos dijo que en ese operativo hallaron “infinidad de elementos” para la causa, entre ellos “un disco rígido externo con muchísima información” al que se refirieron en el juicio a Urribarri como “la caja negra de la corrupción”.

Goyeneche explicó que al disco rígido lo habían tirado por un ventiluz al techo de una casa vecina para tratar de evitar que lo encontraran y que estaban sorprendidos por “la cantidad de registros que se hacían” de las irregularidades, que calificó como “el grado de desparpajo con que se registraron las ilicitudes”.

Cecilia Goyeneche, tras la destitución: “Volvería a hacer lo mismo, no hice nada heroico”

La exfiscal de Entre Ríos dijo tras su destitución que “volvería a hacer lo mismo” y que no hizo “nada heroico”: “Tengo hijas chicas y no concibo la posibilidad de llevar adelante la función pública y de vivir en un país con ausencia de normas. La única forma de que construyamos algo posible es cumplir adecuadamente con nuestro deber. No hice nada heroico ni extraordinario, solamente hice lo que tenía que hacer”.

La condena a Sergio Urribarri por corrupción

A principios de abril la Justicia de Entre Ríos condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por corrupción, al encontrarlo culpable del delito de negociación incompatible con la función pública.

La Justicia consideró probado que el exgobernador de Entre Ríos y exembajador de la Argentina en Israel direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.

Leé también: El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue condenado a 8 años de prisión por corrupción

El juicio analizó varios episodios como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri o “Causa del Mercosur”, sobre contrataciones por $28,4 millones para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.

Para la Justicia parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del exgobernador de Entre Ríos, que al momento de la condena era embajador de la Argentina en Israel, cargo al que presentó la renuncia que el lunes fue aceptada por el Gobierno.