CAYÓ LA SESIÓN ESPECIAL: DE NEUQUÉN, SOLO DIPUTADOS DEL PRO ESTUVIERON PRESENTES

La Cámara de Diputados de la Nación no pudo realizar la sesión prevista para hoy en la que se debatiría el Decreto de Necesidad y Urgencia que otorga superpoderes al jefe de gabinete Santiago Cafiero. Faltaron 5 legisladores y no fue alcanzado el número mínimo para formar quorum. De los diputados de Neuquén, solo estuvieron presentes y dispuestos al debate Francisco Sánchez y David Schlereth, ambos del PRO, integrantes del bloque Juntos por el Cambio.“Los neuquinos nos votaron para sesionar, para elaborar proyectos, estudiar distintos temas, entre otras cosas. Es nuestra obligación estar presentes para decir lo que tenemos que decir y votar a favor de lo que creemos correcto en el Congreso”. explicó Sánchez.”El gasto que ha hecho el Congreso, que sale de los bolsillos de los contribuyentes, para que pudiéramos sesionar en forma remota es muy grande y tenemos que honrar eso. Hay cuestiones de fuerza mayor que pueden justificar una ausencia pero en estas circunstancias creo que casi no hay justificación para no estar un jueves a las 11 de la mañana conectado para participar de una sesión”, manifestó el legislador neuquino.El DNU del gobierno de Alberto Fernández faculta al Santiago Cafiero, jefe de gabinete, a disponer de partidas del presupuesto según su criterio, eliminando el 5% de tope para esa acción que normalmente se contempla.”Tenemos una situación gravísima de pérdida de prácticas institucionales y parece que no todos estamos preocupados. Tal vez mantenernos atentos a la realidad de los ciudadanos nos hace ser más responsables con nuestras tareas de funcionarios públicos. No podemos darnos el lujo de perder eso de vista”, reflexionó Sánchez”.VACA MUERTA: ENTRE GREENPEACE Y LAS EMPRESASSobre las declaraciones del ministro Cabandié acerca del nivel de contaminación “alarmante” en Vaca Muerta, y la respuesta de la diputada del MPN Alma Chani Sapag, Francisco Sánchez sostuvo que “es necesario encontrar el equilibrio entre los funcionarios que piensan que el Ministerio de Ambiente es Greenpeace y los representantes neuquinos de las empresas, a las que deben controlar desde la Subsecretaría Provincial de Ambiente, como la Diputada Chani Sapag y otros funcionarios del MPN”.

