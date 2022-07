Casi la mitad de la población alemana no quiere que la selección participe en Qatar

Los cuestionamientos sobre las costumbres en Qatar generan mucho revuelo y distintos anuncios por parte del Comité Organizador despertaron el repudio de miles de fanáticos en distintas partes del mundo. En ese sentido, en Alemania casi la mitad de la población cree que la selección no debiera viajar al Mundial debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese territorio árabe.

Según un sondeo publicado este domingo, 48% de los habitantes expresaron su repudio ante las muertes de trabajadores durante la construcción de los estadios de fútbol para la cita mundialista. A partir de la encuesta que realizó el instituto demoscópico YouGov, los alemanes ven con buenos ojos que el plantel se baje del certamen internacional.

Por otro lado, el 28% de los consultados sostuvo que Alemania «no debe perderse el Mundial, mientras que un 24% optó por no emitir una opinión al respecto».

Otro de los factores que generó muchos cuestionamientos fueron las distintas medidas que anunció el Comité Organizador respecto a la comunidad LGBTIQ+. Nasser Al-Khater manifestó que los homosexuales van a ser «bienvenidos» en el país qatarí, pero también aclaró que tendrán prohibido mostrarse afecto delante de otra gente y pidió «respeto por su cultura».

En ese sentido, los alemanes que se preparan para competir en el Grupo E junto con Japón, España y Costa Rica, mostraron su rechazo a las medidas y cuestionaron la decisión de participar. Es por eso que este lunes la Comisión de Deportes del Bundestag (Parlamento) tratará la situación del país anfitrión en una audiencia.

Mientras tanto el Gobierno qatarí rechazó las acusaciones por violación a los derechos humanos y adujo reformas «a favor» de los trabajadores extranjeros. También el emir, Tamim bin Hamad al Zani, dijo que «serán bienvenidos en la Copa del Mundo, independientemente de su orientación sexual».

Confiscarán banderas del orgullo LGBTIQ+

Faltan pocos meses para el arranque del Mundial pero la polémica ya empieza a instalarse de forma fuerte en Qatar. En el Congreso FIFA de abril ya hubo un cruce picante por el tema de los derechos humanos en Medio Oriente y ahora un anuncio que generó indignación en la comunidad LGBTIQ+: podrán retirarles a los hinchas las banderas del orgullo «por su propia seguridad».

La noticia fue confirmada por el Jefe de Seguridad del Mundial, el Mayor General Abdulaziz Abdullah al-Ansari. A pesar de que las relaciones homosexuales siguen siendo condenadas en Qatar, durante el anuncio se dijo que hinchas y parejas de la comunidad LGBTQ+ serán bienvenidas durante el Mundial en los meses de noviembre y diciembre…

Previamente la FIFA había avisado que las banderas del orgullo estarían permitidas en los estadios, pero Al-Ansari aseguró que no habrá ningún tipo de promoción de los derechos de la comunidad homosexual. Y sus palabras oscurecen mucho más de lo que aclaran…

«Si un hincha muestra la bandera del orgullo y yo se la saco, no es porque realmente quiera o porque quiera insultarlo, sino para protegerlo», le dijo a la agencia de noticias AP, y agregó: «Porque si no soy yo alguien más que esté cerca puede atacarlo. No puedo garantizar el comportamiento de todos y le diría: ‘Por favor, no hay necesidad de mostrar esa bandera en este momento'».

