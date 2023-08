Carlos Quintriqueo entre las elecciones de ATE y lo que espera de Rolando Figueroa

Carlos Quintriqueo apostó doble para las elecciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de este 9 de agosto. Al cumplir 12 años de mandato en Neuquén, no solo busca renovar su cargo en la secretaría general de la provincia, sino que también se postuló para el puesto nacional. Además, se prepara para cambiar de negociador en la mesa cuando asuma el gobernador electo, Rolando Figueroa.

La doble campaña lo tiene ocupado al secretario general neuquino. Este viernes, en «Vos Al Aire», por RÍO NEGRO RADIO, contó que estaba regresando de una gira por distintas provincias y que había tenido un acto de cierre en el polideportivo de Ferrocarril Oeste, todo signado por la confianza en la victoria.

«Hoy nos encontramos con provincias casi en la extinción de la representación sindical», diagnosticó. Su oferta en el país es hacer lo mismo que hizo en Neuquén: cambiar el color de la dirección del sindicato. Habla de recuperar y transformar la organización que hoy dirige Hugo Godoy con su segundo, el rionegrino Rodolfo Aguiar, como candidato a sucederlo.

Haciendo cuentas y para resaltar que no está solo en su propósito, indicó que en Neuquén hay 26.000 afiliados en condición de votar, a los que se suman unos 30.000 de Santa Fe y la seccional Capital (Buenos Aires), que es las más grande del país, todas opositoras a la conducción nacional actual.

Al ser consultado sobre cómo se aplica la medida de que los afiliados no pueden figurar en los registros provinciales de Violencia Familiar y de Género y de Deudores Alimentarios Morosos, Quintriqueo eligió hablar de la paridad para cuestionar a la Junta Electoral.

Señaló que no les permitió llevar a dos mujeres como cabeza de lista en Buenos Aires. «En la reforma estableció que la dupla debería estar compuesta por una mujer y un varón o un varón y una mujer, pero no no pueden ser ni dos varones ni dos mujeres (…) la Junta Electoral que responde a la conducción nacional nos hizo cambiar la fórmula (…) la cuestión de la paridad tiene que ser un piso y no el techo», afirmó.

Carlos Quintriqueo y lo que espera del próximo gobernador, Rolando Figueroa

A Quintriqueo también se le pidió una opinión sobre los candidatos que se presentan en las elecciones PASO y proponen una reducción del Estado. «Lo que no entienden es que para que una sociedad tenga respuesta, el Estado tiene que ser eficiente y el Estado tiene que ser el que tiene que ser, inclusive, hasta mucho más grande«, se explayó.

El dirigente pidió observar el ejemplo que significó la pandemia, que fueron los estatales quienes dieron respuesta a los problemas que se presentaron. Reconoció que puede haber sectores ineficientes, pero aclaró que eso no es responsabilidad de los trabajadores.

Incluso, Quintriqueo contó que le plantearon al gobernador electo, Rolando Figueroa, que tiene que haber un «reordenamiento del Estado» porque hay sectores con más funcionarios que empleados.

Hablando sobre la perspectiva que les espera con Figueroa, el dirigente estatal consideró que no pueden salir del esquema de aumentos salariales trimestrales por inflación, sino que se deben buscar más recursos para enfrentar la situación.

Sobre Pedro Jofré, el afiliado a ATE condenado por los disparos en pleno centro de San Martín de los Andes el año pasado, mantuvo su postura de defensa. Consideró que quienes denuncian violencia desde la oposición a su línea, no son sinceros. Di ejemplos de agresiones, tanto de larga data como recientes, que han sufrido por parte de las otras facciones.

